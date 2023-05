Musica e stand culinari: lo street food torna ad animare le Mura medicee

Grosseto. Appuntamento il fine settimana del 9, 10 e 11 giugno, sulle Mura medicee con “Tts Street Food”, la manifestazione organizzata dall’Istituzione Le Mura in collaborazione con il Comune di Grosseto e la società Mela srls.

Il programma

Per tre giorni, dalle 12 fino a tarda sera, l’affascinante atmosfera del Bastione del Mulino a vento ospiterà stand culinari, con street chef professionisti, provenienti da diverse parti d’Italia. Ad accompagnare i cittadini e i visitatori in questo viaggio all’insegna del buon cibo saranno le esibizioni di alcuni artisti di strada di livello internazionale.

L’obiettivo sarà quello di promuovere l’afflusso turistico e commerciale del centro storico, offrendo, allo stesso tempo, una vasta selezione di prodotti di qualità adatti a tutti.

Ad occuparsi dell’organizzazione e della gestione dell’intera manifestazione sarà la società Mela srls. Quest’ultima adotterà tutti gli accorgimenti atti ad evitare assembramenti e assicurerà l’utilizzo delle idonee misure igieniche.

“Tre giorni all’insegna della musica – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Nel 2018 abbiamo avuto l’occasione di conoscere il valore e la qualità dei prodotti forniti da ‘Tts Food’, per questo siamo certi che l’iniziativa avrà un’ottima riuscita”.

“Siamo lieti di ospitare un evento che sarà in grado di attrarre pubblico di ogni età. L’Italia è famosa in tutto il mondo per la sua cucina. Lo street food in particolare è legato ad un mestiere antico; è un modo di mangiare informale che però non esclude la qualità, mantenendo viva la tradizione di molti prodotti tipici regionali – commenta Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione Le Mura –. In occasioni speciali come queste, che fanno rivivere le Mura medicee, invitiamo cittadini e turisti a prenotare una visita guidata alla Fortezza, per godere anche delle mostre che ospitiamo per ‘Cassero in Arte’: un’occasione da non perdere”.

Gli orari del Cassero

Mentre il Baluardo Mulino a vento (Cinghialino) ospiterà lo street food, il Comune di Grosseto ricorda che il Baluardo Fortezza ed il Cassero senese sono aperti al pubblico per mostre d’arte e visite guidate. L’ingresso ha un costo di 1 euro, ad eccezione degli under 6 che vi possono accedere gratuitamente. Invece, l’entrata con visita guidata ha un costo di 5 euro (informazioni e prenotazioni Le Orme: e-mail info@leorme.com, tel. 0564.416276).

Giorni e orari di apertura: lunedì dalle 15.30 alle 18.30, dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, martedì chiuso.

Nei giorni dell’iniziativa, il Comune invita i cittadini a fare particolare attenzione alle modifiche relative alla viabilità.