Il “Premio Donna 2023” assegnato ad una volontaria dell’Aipd: cerimonia in sala Pegaso

Grosseto. Il Cif (Centro italiano femminile) comunale di Grosseto ha organizzato il “Premio Donna 2023“, che si terrà domani, mercoledì 10 maggio, alle 15.30, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia.

La premiazione

Il premio di quest’anno sarà assegnato ad una donna che si è distinta per il suo impegno di volontariato all’interno dell’Associazione italiana persone Down Grosseto, che si occupa principalmente di rendere le persone con sindrome di Down autonome e libere di scegliere, lavorando per favorire l’inclusione, scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli, accompagnandole durante il loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta. L’Aipd vuole essere anche un punto di riferimento per genitori, operatori socio-sanitari e tutti coloro che sono interessati alla sindrome di Down.

Saranno presenti il sindaco del Comune di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna; il dottor Andrea Bramerini, psicoterapeuta cognitivo comportamentale; la dottoressa Letizia Rusci, psicoterapeuta e coordinatrice dell’Aipd; Sara Restante, presidente dell’Aipd; la dottoressa Carla Minacci, presidente della Commissione pari opportunità.