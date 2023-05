Vola a 20 miliardi la spesa nel gioco: tutti i numeri dei ricavi record

I risultati raggiunti dal settore del gioco in Italia, in termini economici, sono davvero ottimi. Questo comparto sta diventando sempre più interessante per il pubblico, che partecipa in numero sempre maggiore, portando capitali molto importanti nelle casse dello Stato. Scoprire i motivi che si celano dietro a questa tendenza non è semplice, ma di seguito verranno presentati tutti i dati più utili per una riflessione critica.

Raddoppia la spesa, crescono poker e casinò: la situazione in Italia

Dopo un periodo di calo dovuto alla pandemia, il comparto del gioco si è ripreso in fretta, regalando allo Stato italiano nel solo 2022 un introito di più di 10 miliardi. Il business non si è mai fermato del tutto grazie alla possibilità di giocare online e i dati del 2022 mostrano un interessante cambiamento rispetto al 2019. I punti vendita fisici hanno subito un rallentamento dell’8,7% (passando da una spesa di 17,4 a 15,9 miliardi di euro), mentre il gap è stato ampiamente colmato dalle piattaforme di gioco su internet.

La spesa degli utenti investita nel gioco online, infatti, è raddoppiata nel giro di tre anni (da 1,8 a 3,7 miliardi), trainata soprattutto da poker e casinò (che passano da 969 milioni nel 2019 a 3,7 miliardi nel 2022). L’avvicinamento al digitale, dunque, si conferma anche in questo settore.

Lo stato dell’arte in Europa: superati i livelli pre-pandemia

La situazione in Europa è molto simile a quella italiana, anche se con alcune differenze. In tutto il continente il 2022 ha segnato la ripresa del comparto del gioco, grazie anche alla Coppa del Mondo che ha attirato gli interessi di molti giocatori. Nel complesso, rispetto al 2019, si è avuto un incremento delle entrate dell’8%.

I negozi fisici hanno subito molte chiusure durante il Covid 19, ma hanno recuperato quasi totalmente nel 2022, segnando un decremento (solo) del 6% rispetto al 2019. Il gioco online invece (in particolare scommesse sportive e casinò virtuali), è ampiamente cresciuto in Europa, anche se meno rispetto all’Italia. Guardando ai valori assoluti, infatti, si evidenzia ancora la supremazia del gioco terrestre, che ha visto entrate pari a 70,3 miliardi di euro nel 2022 contro i 38,2 miliardi registrati dal gioco online.