Staffetta dell’Umanità: tanti maremmani protagonisti dell’iniziativa di Michele Santoro

Grosseto. Decine di maremmani, insieme ai Cobas Scuola Grosseto, all’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, al Comitato per la pace e il disarmo di Grosseto, hanno partecipato alla Staffetta dell’Umanità lanciata da Michele Santoro.

La staffetta non prevedeva percorsi in Maremma, ma questo non ha impedito ai pacifisti di percorrere alcuni tratti del senese.

La Staffetta dell’Umanità si è snodata ieri, domenica 7 maggio, in tutta Italia, da Bolzano alla Sicilia, contemporaneamente, alle 12.

“I camminatori sono gente pacifica, gente di pace. Sappiamo bene che la Russia ha invaso l’Ucraina, ma sappiamo anche che ogni morto è un gesto contro natura – si legge in una nota di Cobas Scuola Grosseto –. È ora di dire forte: basta guerre. Nella storia i grandi cambiamenti si sono spesso ottenuti con camminate di protesta, come ben ci ha raccontato Rebecca Solnit nel suo fondamentale libro ‘Storia del Cammino’. Pensiamo a Gandhi, alle tante marce per la pace della storia, fino a quella che tanti di noi hanno percorso in passato, la Perugia – Assisi. È ora di rimettersi in marcia”.