“Ti sfido ad amarmi”: dal libro di Aurora Felici nasce un gruppo di lavoro contro la violenza sulle donne

Grosseto. Presentato all’Eden “Ti sfido ad amarmi“, il libro scritto dalla grossetana Aurora Felici che affronta con grande sensibilità il delicato tema della violenza sulle donne.

La raccolta di poesie racconta dell’amore non corrisposto e di quello malato e violento che, purtroppo, ha vissuto in prima persona.

Alla luce di questo, la Commissione pari opportunità del Comune di Grosseto ha dato vita ad un gruppo di lavoro volto a diffondere le storie di coloro che hanno subito abusi. L’organismo comunale ha infatti invitato le associazioni del territorio locale, sensibili al tema, ad organizzare degli incontri in cui la stessa Aurora, accompagnata da altre donne – tra cui l’autrice e operatrice per l’infanzia Sabrina Cionini – avrà l’opportunità di consigliare quali comportamenti adottare per prevenire situazioni orribili che lei stessa si è trovata a vivere.

“L’ampia partecipazione dimostra quanto questo tema stia a cuore ai grossetani – ha commentato la presidente della Commissione della pari opportunità Carla Minacci –. Il gruppo di lavoro, fortemente voluto dalla Commissione pari opportunità, affronterà, in giro per la città, il tema delle relazioni tossiche, di come poterle evitare e di come uscirne.“

“Ringrazio sinceramente e sentitamente Aurora, la Commissione pari opportunità e tutti i presenti per essere qui – ha dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Nonostante gli impegni ci tenevo molto a partecipare, specialmente per parlare di questa tematica che vuole essere un punto di apertura di un percorso di sensibilizzazione che è già stato intrapreso, che già esiste e che dev’essere continuamente nutrito con testimonianze coraggiose come questa.”