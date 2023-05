Mondadori Bookostore I Ma arriva in città: nuovo concept di cultura ispirato al Giappone

Grosseto. Da sabato 6 maggio la catena di librerie targate Mondadori Bookostore I Ma, un nuovo concept di cultura green e contemporaneo ispirato al Giappone, sarà anche a Grosseto, all’Aurelia Antica Shopping Center.

La libreria

Mobili curvi come i tronchi degli alberi, legno, pioppo marino e ferro riciclato per gli arredi, sansevierie e bonsai lungo i 250 metri quadri dello store, caratterizzano la nuova libreria che si propone come un progetto innovativo nel panorama editoriale italiano.

La formula, già sperimentata con successo a Torino, Cagliari, Catania, Udine e Salerno, punta a coniugare la cultura con il rispetto dell’ambiente, a creare un luogo al tempo ecosostenibile e multimediale dove nutrire e rinfrancare la mente, ispirandosi alla filosofia giapponese del Ma, dal quale prende il nome.

I visitatori “abbracciati” dai libri potranno godere di un’esperienza immersiva e rilassante di acquisto, esplorare gli oltre 45mila titoli presenti, navigare alla ricerca di informazioni sui totem multimediali e affidarsi ai consigli delle libraie e dei librai esperti.

A disposizione degli ospiti, inoltre, un’ampia zona riservata al coworking che, all’occorrenza, si trasforma in forum eventi: incontri letterari e musicali, firmacopie, laboratori per adulti e bambini. Ai più piccoli sarà inoltre dedicato uno spazio esclusivo nello store, con risorse educative, giochi e arredi progettati per stimolare la creatività ed essere più funzionali alle loro esigenze.

E ancora: una buvette, il MACafé, in collaborazione con il brand Nuan, dove i visitatori potranno assaporare pregiate miscele di tè, tisane e caffè o degustare vini locali; un angolo dedicato alla musica con una ricca selezione di dischi e cd, e una galleria che ospiterà opere d’arte e fotografia di artisti locali e nazionali, a partire da “Sensibilità“, la personale di Mattia Valdes che la inaugurerà il prossimo 6 maggio.

«Ospitare una libreria nel centro commerciale era uno dei principali obiettivi per il 2023 – dichiara Stefania Ricci, proprietaria di Aurelia Antica Shopping Center -. Uno spazio innovativo, rilassante, che renda ancora più piacevole l’esperienza in galleria. Lo stile di Mondadori Bookstore | Ma si sposa perfettamente con la mission di Aurelia Antica, quella cioè di essere un punto di ritrovo per tutta la famiglia. E questo nuovo spazio arricchisce l’offerta con una proposta davvero innovativa: darà modo di rilassarsi leggendo un buon libro, di partecipare a incontri ed eventi, e ai più piccoli di avvicinarsi alla lettura con uno spazio studiato appositamente per loro».

«Il calore che la città e il centro ci stanno manifestando ci riempie di gioia – commenta Giuseppe Messina, amministratore delegato del gruppo Ma book lifestyle -. Tante le richieste di notizie in merito alla data di apertura e le offerte di collaborazione che abbiamo ricevuto: un segno tangibile di accoglienza e integrazione che ci rende orgogliosi di questo progetto. Con l’inaugurazione qui a Grosseto del nostro nuovo store, il sesto nel giro di pochi mesi, sempre in partnership con Mondadori Retail, proseguiamo nella mission di creazione di crescita e occupazione in questo settore. Crediamo nella forza della cultura come motore dello sviluppo dei territori e desideriamo con la nostra innovativa proposta e con gli stimoli che riceveremo dai lettori divenire sempre più un luogo di aggregazione a misura delle comunità che incroceremo».