Via Castiglionese, le associazioni: “Firmiamo la petizione per attraversamenti pedonali sicuri”

Grosseto. Le associazioni Grosseto al centro e Forum ambientalista lanciano la petizione per realizzare attraversamenti pedonali sicuri e interventi che rallentino i veicoli in prossimità del nuovo centro commerciale Marepark, in via Castiglionese.

“Attraversamenti pedonali sicuri su via Castiglionese, all’altezza del nuovo centro commerciale Marepark – si legge in una nota delle due associazioni –: è quello che chiedono i residenti del quartiere che ogni giorno rischiano la propria incolumità per attraversare la strada e recarsi ai negozi. Nonostante la recente realizzazione del centro commerciale Marepark e nonostante sul lato opposto della carreggiata abitino decine di famiglie, infatti, non sono state realizzate neanche delle semplici strisce pedonali. Ma adesso si può firmare una petizione con cui richiederle al sindaco”.

“Grosseto al centro ha nel tempo promosso le petizioni che con 1200 firme hanno portato alla messa in sicurezza, attraverso isole pedonali salvagente che azzerano i sorpassi pirata, degli attraversamenti pedonali di tutta via Giusti, via Monte Labro e via della Pace, all’altezza del Sacro Cuore, e con ulteriori 500 firme anche dell’attraversamento di via Senese all’altezza del Villaggio Curiel – prosegue il comunicato -. Sempre a seguito dell’attività di raccolta e rilancio delle segnalazioni dei cittadini e di interlocuzione con l’amministrazione comunale da parte di Grosseto al centro, sono stati più recentemente realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati, che riducono le velocità di circa il 30%, a Braccagni (vecchia Aurelia), a Roselle (incrocio via Rosellana e via Batignanese) e alle Stiacciole (Scansanese)”.

“È sulla scorta di queste positive esperienze che Sofia Mangiarotti e Romualdo Vigilucci, per Grosseto al centro, e Roberto Barocci, per il Forum ambientalista, hanno lanciato la petizione per far realizzare attraversamenti pedonali sicuri su via Castiglionese, chiedendo al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che disponga anche interventi finalizzati al rallentamento dei veicoli, alla riduzione dei potenziali eventi di pericolo e ad una maggiore sicurezza per i pedoni e per i conducenti, tra cui il rafforzamento dell’illuminazione dedicata – continua la nota -, la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, di isole centrali salvapedone e di penisole pedonali ai margini della carreggiata, finanche all’installazione di impianti semaforici a chiamata dotati di dispositivo acustico per non vedenti”.

“I negozianti hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, ospitando i moduli per raccogliere le firme – prosegue il comunicato -. In questi giorni è infatti possibile firmare:

in via Uranio

farmacia Verde Maremma;

tabaccheria Federico Celentano;

parrucchieri Doppio Taglio;

bar trattoria ‘Dal Cip’;

in via Castiglionese (centro commerciale Marepark)

ristorante Yuki;

Euro Surgelati Italia;

Pet Store Conad;

in via Giusti:

pasticceria-Bar Luxor”.

“Cliccando qui è possibile leggere il testo della petizione – termina il comunicato -. L’invito è quello di recarsi a firmare e di invitare altri a farlo, unendo le nostre voci per migliorare Grosseto, insieme!”.