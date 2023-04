Festa della Liberazione, Vivarelli Colonna: “Pronto a querelare l’Anpi” – VIDEO

Grosseto. “Ho chiesto all’avvocato Andrea Vasellini di valutare se sia possibile querelare la sezione Anpi ‘Elvio Palazzoli’ e coloro che hanno mostrato comportamenti lesivi verso di me e la mia carica“.

A dichiararlo, in un post sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Non accetto che tali atteggiamenti diventino normali e replicabili in futuro. La loro condotta arrogante e maleducata durante la celebrazione del 25 aprile ha rovinato l’evento – sottolinea il sindaco -. La contestazione non può e non dovrebbe mai giustificare la mancanza di rispetto”

Ecco il link al video del sindaco: https://www.facebook.com/watch/?v=633331981970875