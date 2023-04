Terminati i lavori di manutenzione: riapre la sede della Caritas, riattivati i servizi

Grosseto. Dopo circa due settimane di chiusura, mercoledì mattina sono tornati a pieno regime tutti i servizi di Caritas, nella sede di via Alfieri, a Grosseto, i cui locali sono stati sottoposti ad un intervento di manutenzione ordinaria per renderli più sani, più accoglienti e più capaci di rispondere ai bisogni.

Il commento di don Enzo e Alberto Delporto

“Nonostante questa sede sia provvisoria, in attesa che prendano il via i lavori che ci porteranno nella nuova Caritas in via Pisa – dichiarano il direttore don Enzo Capitani e Alberto Delporto, coordinatore dei servizi –, era importante e necessario intervenire perchè, finchè saremo qui, i locali siano rispondenti ai bisogni a cui cerchiamo di rispondere. I lavori hanno riguardato la ritinteggiatura della cucina, della sala mensa, dove abbiamo anche cambiato l’illuminazione potenziandola, ma anche imboccando una logica di maggior risparmio energetico, i corridoi, che abbiamo ritinteggiato con colori caldi e accoglienti. In più, abbiamo installato una nuova caldaia e un nuovo boiler da mille litri, che insieme consentiranno di garantire sempre docce calde a tutti e di garantirne anche in numero maggiore”.