Padre Mario Giovacchini torna in città: festa a Santa Lucia per i suoi 50 anni di sacerdozio

Grosseto. Domenica 30 aprile, alle 18, nella parrocchia di Santa Lucia, padre Mario Giovacchini, frate cappuccino che della comunità di Barbanella è stato parroco dal 1984 al 2001, celebrerà una Messa per ricordare con la sua “vecchia” parrocchia 50 anni di ordinazione sacerdotale, avvenuta il 15 aprile 1973.

Alcuni parrocchiani, soprattutto ex gifrini, sono stati a Firenze, dove ora padre Mario è parroco, lo scorso 15 aprile alla Messa giubilare, ma i suoi giovani di allora hanno desiderato che il religioso tornasse in Maremma per festeggiare questo bel traguardo anche con la comunità che ha guidato per 17 anni.

Padre Giovacchini

Originario di Bagni di Romagna, padre Giovacchini ha lasciato un bel ricordo a Grosseto, non solo per il suo servizio di parroco, ma anche per il grande lavoro fatto coi giovani e nella pastorale familiare anche a livello diocesano e come vicario della zona urbana.

Dopo il suo addio a Grosseto, avvenuto nel 2001, è stato per dodici anni assistente regionale della Gioventù francescana toscana, parroco a Livorno e attualmente parroco nella parrocchia dei frati cappuccini a Firenze-Montughi, la stessa dove è stato parroco il vescovo Giovanni. Ha rivestito anche servizi di responsabilità all’interno della Provincia dei Cappuccini toscani.