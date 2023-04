E’ morto Stefano Gentili: è stato presidente della Provincia di Grosseto

Grosseto. “Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Stefano Gentili, ex presidente della Provincia di Grosseto e padre di Giovanni, attuale Sindaco di Pitigliano”.

A dichiararlo è Claudio Pacella, segretario provinciale della Lega.

“A Stefano mi legava una profonda amicizia personale, oltre alla stima istituzionale per il ruolo che aveva svolto nel Comune di Pitigliano e al vertice dell’amministrazione provinciale. Persona di grande equilibrio, pacato nei toni e rispettoso degli avversari, è stata sicuramente una figura di spicco che ha lasciato il segno in tutto il comprensorio di Pitigliano e delle colline maremmane – termina Pacella -. A nome della Lega Salvini Premier porgo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza”.

Il cordoglio di Sergio Ortelli

“Con Stefano Gentili viene a mancare un valente amministratore, ma anche un amico dell’Isola del Giglio. Ho appreso con commozione e dispiacere la notizia della scomparsa di Stefano, persona che ho conosciuto non solo nella sua veste amministrativa, ma anche sul piano umano essendo un appassionato della nostra isola, che ha spesso frequentato con la sua famiglia. In questo momento di dolore esprimo la mia personale vicinanza ai suoi cari, ma in particolar modo al figlio Giovanni, sindaco di Pitigliano, collega e amico che ha saputo, in maniera brillante, raccogliere l’eredità paterna”. Così il sindaco di Isola del Giglio, Sergio Ortelli, nel ricordo di Stefano Gentili.