La nuova edizione limitata Fernet-Branca: ecco le 4 bottiglie con gli ingredienti iconici dell’amaro alle erbe 

Fratelli Branca Distillerie, conosciuta in tutto il mondo per la capacità di scegliere e lavorare solo materie prime d’eccellenza per dare ai propri liquori quel tocco unico e inimitabile che li contraddistingue, ha fatto la storia anche grazie all’attenzione da sempre posta nei confronti del marketing, della pubblicità e delle immagini con le quali i prodotti venivano presentati. Non bisogna chiedere a nonni e bisnonni: chiunque, anche oggi, riconoscerebbe una locandina Branca di fine Ottocento tra mille, proprio perché quando viaggiare era un lusso e in pochi potevano permetterselo, l’aquila delle Distillerie Branca già sorvolava fiera il mondo palesando la sua presenza senza limiti.

Ecco perché ancora oggi, che la scelta è davvero ampia, quando si deve ordinare il liquore alle erbe per eccellenza, la scelta ricade su Fernet-Branca. La sua storia, e le capacità dell’azienda di creare attorno a sé una comunità coesa di persone che riescono a sentirsi parte di una vera e propria famiglia e di riuscire a comunicare con i propri clienti attraverso bottiglie in edizione limitata e bicchieri da collezione, è stata non solo parte del successo dei prodotti Branca, ma anche il motivo per cui dopo quasi 180 anni dalla sua nascita il Fernet-Branca riesce ancora oggi a stupire, conquistare e unire generazioni differenti.

Negli ultimi anni abbiamo visto diverse edizioni limitate e confezioni speciali accompagnare il digestivo Fernet-Branca nelle occasioni importanti: nel 2020, ad esempio, per Natale, furono messe in commercio le Latte di Natale, con quattro parole chiave del manifesto di comunicazione di Fernet-Branca, riprodotte artisticamente sulle latte di Natale in 4 diversi design contemporanei e pop: Libertà, Radici, Passione, Segreti. Nel 2022, per deliziare la tavola delle feste di tutti gli appassionati e collezionisti, fu la volta dei quattro bicchieri ciascuno con un soggetto accuratamente scelto per evocare quattro manifesti storici legati al nome Branca: l’alligatore, la celebre aquila, il re degli Amari e l’Italia, rappresentata come una donna fiera e imponente che mostra al mondo il suo miglior prodotto, il Fernet-Branca appunto.

La Limited Edition 2023, pensata e realizzata per raccontare al mondo la storia di chi limiti non se li è mai posti, si compone di quattro bottiglie ciascuna con un colore diverso che richiamano alcuni ingredienti storici con cui il pregiato liquore alle erbe Fernet-Branca viene realizzato. Dalle tonalità eleganti e dell’aspetto tutto botanico le quattro bottiglie, gialla, nera, blu e verde, evocano infatti il rabarbaro della Cina, la camomilla italiana e argentina, lo zafferano dell’Iran, la genziana francese, la galanga di India e Sri Lanka. Il giro del mondo, si potrebbe pensare, ma è esattamente quel viaggio unico attraverso i continenti e la storia che Fernet-Branca garantisce a chi vorrà assaggiarlo.

Ciascuna di queste bottiglie nasce, e nasconde in sé, tante piccole storie diverse e separate: quelle degli ingredienti che si incontrano e si uniscono dando vita all’amaro più famoso e pregiato al mondo, il cui segreto è nella ricetta stessa, rigorosamente segreta sin dalla sua nascita, e in un processo di lavorazione complesso e articolato. Ventisette tra erbe, fiori, spezie vengono accuratamente selezionate e lavorate con metodi secolari, ma tecnologie innovative, nel pieno rispetto di quella che è la filosofia aziendale “Novare Serbando”. E proprio in linea con questo stesso motto sono state concepite le bottiglie della Limited Edition 2023: sorprendere e sperimentare ancora per far capire alle nuove generazioni, che ancora non conoscono a pieno tutte le peculiarità del liquore alle erbe delle Distillerie Branca, la sua versatilità e capacità di stare al passo con i tempi.