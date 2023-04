Il sindaco: “La Festa della Liberazione appartiene a tutti, basta appropriazioni indebite della sinistra” – VIDEO

Grosseto. “Basta appropriazioni indebite da parte della sinistra, della Cgil e dell’Anpi”.

A dichiararlo, in un video apparso sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“La Festa della Liberazione appartiene a tutti, a partire da me che, come sindaco, ho giurato sulla Costituzione, che è di per sé antifascista e contraria ai regimi totalitari – sottolinea Vivarelli Colonna -. Parole queste sintomatiche e concludenti”.

Ecco il link al video: https://fb.watch/k6dV-r3rcw/