Il pizzaiolo più veloce al mondo è grossetano: Andrea Bandinelli vince il titolo

Grosseto. Si è conclusa la XXX edizione del Campionato mondiale della pizza – tre giorni di gara dal 18 al 20 aprile, che hanno celebrato il piatto simbolo del nostro Paese grazie a più di 1000 gare disputate da oltre 700 pizzaioli provenienti da ben 52 nazioni.

Il Palaverdi di Parma ha ospitato le competizioni di 12 diverse categorie, oltre all’area espositiva riservata ai partner del Campionato e al Pizza World Forum, una serie di incontri tra professionisti della ristorazione.

Un grossetano campione del mondo

Il grossetano Andrea Bandinelli si è distinto nelle gare di abilità, arrivando al primo posto nella categoria “Pizzaiolo più veloce” e quinto nella categoria “Pizza più lunga”.

“Ho visto la premiazione in streaming, in quanto dopo la kermesse sono subito ripartito per tornare al mio lavoro – ha dichiarato Bandinelli -. Alla notizia ho esultato e ho festeggiato con i miei colleghi di lavoro”.

Andrea Bandinelli

Bandinelli è titolare della pizzeria Bandy al Clap’s a Grosseto, in via Davide Lazzeretti 42/44, della pizzeria Bandy, in via 4 Novembre 58 a Marina di Grosseto, e, da quest’anno, della pizzeria La Golosa dal Bandy, in via IV Novembre 16 a Marina di Grosseto (il cui titolare era Antonio Panico, deceduto nell’incidente che ha coinvolto altri ciclisti a Braccagni durante la scorsa estate).

Bandinelli è stato già sul podio del campionato mondiale nel 2000, nel 2003 nel 2017 e più volte nei vari campionati italiani nei primi anni 2000.