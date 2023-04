E’ morto Otello Damiani: ha fatto ballare intere generazioni di grossetani

Grosseto. E’ morto questa mattina, all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove era ricoverato da alcuni giorni per una malattia che non gli ha lasciato scampo, Otello Damiani, 79 anni, persona molto conosciuta in città.

Oltre ad essere stato uno stimato perito assicurativo, Damiani è stato anche uno dei soci della discoteca Four Roses, che per decenni ha fatto ballare numerose generazioni di grossetani a Marina di Grosseto.

Damiani era molto conosciuto anche nell’ambito sportivo, in quanto grande tifoso e storico abbonato dell’U.S. Grosseto.

Il funerale

Il funerale si svolgerà lunedì 24 aprile, alle 9.45, muovendo dall’obitorio dell’ospedale Misericordia. Il rito funebre si svolgerà al cimitero di Sterpeto alle 10.00.

Alla moglie, ai figli e ai nipoti le condoglianze della redazione di Grossetonotizie.com.