Due nuovi funzionari alla Questura: ecco chi sono

Grosseto. Questa mattina, il Questore di Grosseto ha dato il benvenuto ai due nuovi funzionari in servizio alla Questura di Grosseto.

I funzionari

Si tratta del vice Commissario Paolo Bischeri e del vice Commissario Margherita Procopio, entrambi già in forza alla Questura di Grosseto e con sulle spalle un bagaglio ricco di esperienze.

In particolare il cice Commissario Paolo Bischeri, in servizio dal 1989, ha una vasta esperienza in materia di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, avendo prestato servizio per anni come vice Dirigente delle Volanti e come vice Dirigente della Squadra Mobile.

Il vice Commissario Margherita Procopio, in servizio dal 1989, dopo un’esperienza in uffici operativi, è stata per anni responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico e vanta una grande esperienza in materia di relazioni esterne, di polizia di prossimità e nelle attività di formazione e di educazione alla legalità nelle scuole.

Gli incarichi

Per il momento i due nuovi funzionari assumeranno i seguenti incarichi: il vice Commissario Bischeri svolgerà le funzioni di vice Dirigente della Squadra Mobile e il vice Commissario Procopio di vice Dirigente della Divisione Polizia anticrimine.

Il Questore di Grosseto Antonio Mannoni ha accolto i due nuovi funzionari, che saranno un arricchimento alla squadra dei dirigenti della Questura, ha rivolto loro le sue congratulazioni per il traguardo raggiunto, porgendo i migliori auguri di buon lavoro.