Bonus idrico e contributi per emergenza sfratti: il Comune tende la mano alle famiglie

Grosseto. Questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, sono stati presentati due bandi volti a dare una mano a chi vive un momento di difficoltà.

Contributi per gli inquilini morosi

Al primo, denominato “Erogazione di contributi destinati agli inquilini morosi a decorrere dal 1° gennaio 2022” – al quale è già possibile fare domanda – potranno partecipare i cittadini con Isee inferiore a 30mila euro annui che si trovino in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo.

Il Bonus idrico integrativo

L’altra misura di sostegno economico è relativa al Bonus idrico integrativo, attraverso il quale le cosiddette utenze deboli avranno accesso ad agevolazioni economiche in bolletta. Agli aventi diritto sarà erogato un contributo compreso tra l’importo minimo corrispondente ad 1/3 dell’importo annuo 2022 e la corresponsione del 100% dell’intero consumo idrico riferito allo stesso anno. I fondi andranno a sostegno dei cittadini residenti nel comune di Grosseto e verranno assegnati tramite un bando – che verrà pubblicato mercoledì 26 aprile – gestito congiuntamente dal Comune e dell’Acquedotto del Fiora.

“Si tratta di ulteriori aiuti che abbiamo scelto di fornire alle famiglie – ha commentato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’amministrazione, ben cosciente della situazione congiunturale purtroppo diffusa in tutto il Paese, ha scelto di mettere a disposizione i propri uffici per andare incontro ai cittadini. Per questo si è detta disponibile a collaborare alla gestione delle pratiche che perverranno.”

“E’ un momento davvero difficile, basta considerare il fatto che sul nostro territorio circa 8mila famiglie usufruiscono del bonus sociale – ha sottolineato l’assessore Sara Minozzi -. Il contributo relativo al Bonus idrico integrativo ha una rilevanza importante e pensiamo di superare le 2mila domande. E’ necessario ricordare che ci sono 30 giorni a disposizione, a partire dal 26 aprile, per presentare la domanda”.

Alla presentazione ha preso parte l’assistente sociale Claudia D’Angelo, in rappresentanza del Coeso Società della salute.

“La collaborazione tra Coeso e Comune è fondamentale – ha evidenziato D’Angelo – perchè bisogna agire in modo preventivo, in modo che il servizio sociale sia uno strumento di supporto e cambiamento per le famiglie bisognose“.

Invece, per esporre nel dettaglio il Bonus sociale idrico integrativo, sono intervenuti, in rappresentanza di Adf, il presidente Roberto Renai e Anna Gigliotti.

“Per quanto riguarda il bando sul Bonus sociale idrico – ha spiegato Gigliotti -, il Comune definirà i beneficiari della misura, mentre Adf erogherà i contributi nella prima bolletta utile emessa dal gestore”.

“E’ un momento delicato perchè stiamo attraversando un periodo di fragilità sociale – ha aggiunto Roberto Renai -. Solo nel comune di Grosseto, l’anno scorso abbiamo erogato 121mila euro di contributi e le richieste sono in esponenziale aumento”.