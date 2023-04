40mila euro per i giovani volontari del Terzo settore: i progetti premiati grazie al bando del Cesvot

Grosseto. Quarantamila euro di finanziamenti per i 5 progetti dell’area di Grosseto vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando

Il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, che nasce dal progetto “Generazione Giovanisì. Creatività, innovazione, partecipazione”, punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“La grande partecipazione al bando conferma la vitalità del tessuto associativo del territorio, il crescente coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato e la voglia di ripartenza del Terzo settore – afferma Luigi Paccosi, presidente di Cesvot -. Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di rinnovare il bando anche quest’anno perché crediamo sia necessario rendere i giovani protagonisti del cambiamento e del loro futuro, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva: il dialogo tra generazioni può solo arricchire le associazioni e quindi le comunità a cui si rivolgono, facendo incontrare l’esperienza e nuove idee ed energie”.

“Giovanisì è sempre più riferimento per i giovani toscani che possono contare, oltre alle opportunità di studio e lavoro. su un bando che li rende protagonisti delle loro comunità sostenendo la realizzazione, nelle associazioni, delle loro idee“, afferma Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana.

“I giovani, con la loro creatività e la loro professionalità, diventano protagonisti dell’innovazione e al cambiamento del Terzo Settore – afferma Alfonso De Pietro, membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – non più rimandabile. Siamo lieti di fare la nostra parte credendo nella forza delle idee proposte e offrendo loro le risorse concrete per metterle a terra. Ringrazio i ragazzi e le ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco in questo progetto”.

“Siamo lieti di esprimere la nostra soddisfazione per l’esito del bando realizzato da Cesvot ‘Siete Presente. Con i giovani per ripartire’ – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Sara Minozzi, assosore al sociale –. In un’epoca in cui la vita è sempre più caratterizzata da una frenesia che spinge i giovani a trascurare temi fondamentali come l’associazionismo, il contributo di 40mila euro offerto rappresenta un’opportunità per valorizzare il ruolo dei giovani nell’ambito associativo toscano. Crediamo che quest’iniziativa possa davvero dare forza e slancio a una generazione nuova e siamo fiduciosi che la partecipazione dei giovani ai progetti del Terzo settore possa contribuire non solo a sviluppare competenze e conoscenze utili per il loro futuro, ma anche a creare una comunità più forte e solidale”.

I progetti vincitori:

“C/C Campo Creativo – Piazza Bella Piazza”, ente capofila associazione Le Querce di Mamre Odv, enti gruppo proponente Arcisolidarietà Grosseto Odv, Circolo Arci Briganti di Maremma Aps, La Martinella per la Costituzione Odv, partner A.Li.Da.F. Odv, Acat Grosseto Hudolin Odv (Acat Sud), Cammini di Maremma Aps, Circolo Arci Khorakhane Aps, Comune di Grosseto, Confesercenti Grosseto, Consultorio La Famiglia Ucipem Odv, Le Vie Dell’Orto Aps, Melograno Società Cooperativa Sociale, Società Della Salute Zona Grossetana, Teatro Studio Arci Ets Aps, Uscita di Sicurezza – Società Cooperativa Sociale – Onlus. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“A tutta dritta!”, ente capofila L’Altra Città Nel Mondo Odv, enti gruppo proponente Aipd Associazione Italiana Persone Down sezione di Grosseto Aps, partner Associazione di Promozione Sociale Asd Condor 81 Ers Grosseto Polisportiva, Atletico Maremma Aps, Centro di Solidarietà di Grosseto Odv, Fondazione L’Altra Città. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“I giovani presenti nella rete sociale per la ripartenza. Educazione tra pari nella comunità per gli stili di vita sani”, ente capofila Acat Nord Grosseto, ente proponente Acat Grosseto Green, partner A.L.I.Ce. Toscana sezione di Grosseto Odv, Acat Follonica, Associazione Oasi Grosseto Odv, Casa Circondariale di Grosseto, Isis Fossombroni, Istituto Superiore Tecnico e Professionale “Leopoldo II” di Lorena, Istituto superiore magistrale Liceo “Antonio Rosmini”, Istituto superiore “P. Aldi”, parrocchia Priora dell’Immacolata concezione, Società della Salute Zona Grossetana.

“Re-Visioni – Cinema in mostra”, ente capofila Circolo Festambiente Aps, ente proponente Circolo Q.B., partner Associazione Culturale Collettivo Liber Anti Noia “Clan”, Circolo Legambiente Terra Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Prospettive 2.0”, ente capofila Kansassiti Aps, enti gruppo proponente Arci comitato territoriale Grosseto Aps, M.Arte Aps, partner Arcobaleno Cooperativa Sociale, associazione culturale Collettivo Liber Anti Noia “Clan”, circolo Arci Civitella Aps, Comune di Civitella Paganico, Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere grossetane, Ucca. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 20mila euro.