Via Emilia, l’appello dei negozianti: “Uniti per un quartiere più bello, più pulito e civile”

Installazione di un maggior numero di cestini porta-rifiuti lungo i marciapiedi pedonali bitumati, di colonne posacenere per uso esterno in prossimità dei portici di via Emilia e di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine lungo via Emilia, via Calabria e via Abruzzo; più porta-biciclette e rastrelliere; manutenzione del verde; installazione di dossi dissuasori in prossimità degli attraversamenti pedonali; raccolta differenziata dei rifiuti; incremento del pattugliamento; possibilità di organizzare iniziative ed eventi di quartiere a carattere culturale, sociale, benefico, ludico, ricreativo e di promozione.

La rivoluzione cittadina, ancora una volta, parte dal basso, grazie alle istanze — quelle citate ne rappresentano una piccola parte — dei negozianti e degli esercenti della zona di via Emilia, che comprende anche via Calabria e via Abruzzo. A raccoglierle e fare da portavoce per il quartiere è Serena Remi, dell’erboristeria Menta & Rosmarino, in via Calabria 21, all’angolo di via Emilia, sostenuta dagli altri trentotto commercianti.

“I negozi di vicinato — spiega Remi — hanno ancora un ruolo fondamentale nel valorizzare e tutelare il patrimonio urbano, al contrario di quanto si pensa. E non solo da un punto di vista di decoro oppure estetico, ma anche in termini di qualità della vita di chi vive e frequenta le vie e i quartieri. Nella zona di via Emilia c’è una fortissima e, devo ammettere, bellissima collaborazione tra noi esercenti, che ci ha sempre consentito di lavorare in sinergia, migliorando sia i risultati del nostro impegno quotidiano, sia il clima che si respira qua intorno. Siamo una comunità e, come tale, agiamo. Credo che ascoltare le nostre richieste e rispondere con provvedimenti concreti sia un giusto riconoscimento, da parte delle istituzioni, di quanto ogni giorno facciamo per la città.“

E, in effetti, l’intervento del Comune non si è fatto attendere: l’assessore a sicurezza, mobilità e turismo Riccardo Megale si è subito messo in contatto con Serena Remi e, venerdì 14 aprile, accompagnato dal nuovo assessore all’ambiente Erika Vanelli, si è recato all’erboristeria Menta & Rosmarino per incontrare un gruppo di titolari e ricevere la documentazione con le richieste e la raccolta di 39 firme.

Quello di via Emilia, via Calabria e via Abruzzo è un folto ecosistema di piccoli punti vendita e botteghe di vario genere — bar e pasticcerie, pescherie, parrucchieri, orafi, macellerie, studi medici, agenzie di viaggi, erboristerie, officine, ecc. — che garantiscono con la loro presenza e la loro apertura un presidio del territorio e un servizio continui nell’arco dell’anno, avvertendo per primi le reali necessità del quartiere.

“Ringraziamo l’amministrazione che si è dimostrata disponibile ad analizzare le nostre proposte e ha immediatamente organizzato un sopralluogo per verificare la situazione e aprire un dialogo con noi — afferma la portavoce —. Adesso speriamo che tutto proceda per il meglio, in un’ottica di intervento e realizzazione. Siamo convinti che il cambiamento parta così, dall’unione di tante persone con un obiettivo comune, ovvero quello di fare del bene, semplicemente. La responsabilità di rendere la zona più bella, più pulita e più civile, però, non può essere demandata solo agli esercenti e al Comune. I residenti e i passanti devono fare la loro parte. Spesso assistiamo da dietro alle vetrine ad atti di vera e propria maleducazione, dai rifiuti gettati a terra alle deiezioni canine lasciate lungo il marciapiede o vicino all’ingresso dei locali. È importante sensibilizzare tutti al rispetto degli altri e della città.”

I negozi che hanno aderito alla raccolta firme

Smoker

Mercato Carni Grosseto

Miledi

Tabaccheria Cutini 59

Elettrauto

Menta & Rosmarino

Perla del Mare

Bar Biancorosso

Hair Stilist

Merceria Rosy

Il mondo del pane

Artists

Langosteria Bistrot 34

Fabio e Clarissa

Cartoon Planet

Cartoleria Chelli

Il panaio

5.8 Coffee

Simpatiche Canaglie Toelette

Pasta Fresca Rocchi Sandra

Luxury Tattoo

Club Clamos

Beauty Dream

Edilizia Acrobatica Edac Grosseto Srl

Ottica Valentino

Prink

La Contadina

Pizzeria Rossi Jolly

Lavanderia Violetta

ClimaMio

Rosticceria Corti

Parrucchiera Isabel

Aequilibrium Chiara Catocci

Top Voyager Travel

Pasta fresca Iliana Frosani

Arte Isabel

Hair On Fashion

Pizzeria Rossi Paolo

Gualtieri Gioielleria