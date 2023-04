Corso gratuito di skateboard al velodromo: ecco come partecipare

Grosseto. L’associazione “Street is Culture” presenta l’open day del corso di skateboard.

L’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale “Street is Culture” è lieta di annunciare l’open day del suo corso di skateboard che si terrà sabato 22 aprile alle 15.30 allo skatepark “Alfredo Baccetti” di Grosseto. L’evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini che desiderano avvicinarsi a questa disciplina sportiva.

L’open day

Durante l’open day gli istruttori saranno a disposizione per dare dimostrazioni pratiche di skateboard, così da far conoscere a tutti i partecipanti i principi e le tecniche di questa disciplina.

“Street is Culture” è un’associazione di promozione sociale attiva in tutta Italia che, anche in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, Comuni e enti del terzo settore e con il Centro sportivo italiano (Csi), promuove la pratica sportiva e artistica, attraverso una didattica interdisciplinare di tipo esperienziale e sperimentale, veicolando al contempo i valori della socializzazione e della comunità urbana.

Informazioni

Per ulteriori informazioni sui corsi, è possibile contattare “Street is Culture” tramite la mail corsi@streetisculture.com o al numero di telefono 351.3343159.

“Non perdete l’occasione di scoprire questo fantastico sport e di farvi coinvolgere dalla passione e dall’energia dei nostri istruttori – si legge in una nota dell’associazione –! Vi aspettiamo!“.