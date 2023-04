Truffe agli anziani: un incontro pubblico per illustrare il progetto “Over to over”

Grosseto. È in programma per martedì 11 aprile, alle 17, nella sala conferenze del Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Maam di piazza Baccarini a Grosseto, il convegno dal titolo “Over to Over – Rafforzare la rete di auto-aiuto per attenuare l’isolamento e la fragilità e per prevenire le truffe agli anziani”. Un’iniziativa che rientra nel progetto finanziato con il fondo per la prevenzione e il contrasto alle truffe contro gli anziani del Ministero dell’Interno e realizzato grazie all’integrazione del lavoro di Prefettura, Comune di Grosseto, Coeso Società della Salute, con la collaborazione delle Forze dell’ordine e dell’Azienda Usl Toscana sud est ed attuato dalla società Simurg Ricerche.

L’incontro

Obiettivo dell’incontro è quello di presentare i dati emersi sulle truffe agli anziani nel territorio comunale di Grosseto, raccolti lo scorso anno nel corso della precedente edizione del progetto, e illustrare le azioni che, nei prossimi mesi saranno messe in campo per diffondere sempre più buone pratiche a tutela delle persone più fragili. Riconoscere un tentativo di truffa, infatti, è possibile ed è importante superare anche il sentimento di vergogna che spesso le persone provano e rivolgersi alle Forze dell’ordine: perché dare informazioni precise può servire a evitare che alcuni malcapitati cadano, invece, nel tranello. L’incontro sarà anche occasione per costituire una rete attiva composta da associazioni del terzo settore, forze dell’ordine, cittadinanza attiva e ordine dei professionisti che, a prescindere dalla conclusione del progetto prevista per l’autunno, permanga sul territorio e agevoli interventi e veicoli in modo operativo azioni finalizzate al contrasto alle truffe contro gli anziani.

Il programma

Ecco quindi il programma dell’incontro, aperto a tutti, ma al quale è preferibile registrarsi in anticipo per questioni organizzative (basta compilare il modulo a questo link: https://bit.ly/OverToOver).

Alle 17, dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti i saluti di Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute, e dell’assessore al sociale del Comune di Grosseto Sara Minozzi. A seguire, presentazione del progetto a cura di Elisabetta Mori, responsabile dell’unità funzionale servizi socio assistenziali del Coeso, e Pierpaolo Giorgi, funzionario del Coeso Società della Salute.

Alle 18, Moreno Toigo, di Simurg Ricerche, presenterà i risultati dell’indagine condotta nell’ambito del progetto “Over to over”, sullo stato socioeconomico, psicofisico e sociale della popolazione over 65 di Grosseto e, a seguire, Flavia Martino, di Simurg Ricerche, illustrerà il programma delle prossime attività previste dal progetto.

A concludere l’incontro saranno gli interventi delle Forze dell’ordine che collaborano, anche per questa edizione, allo svolgimento del progetto.