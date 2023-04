Il centro storico si colora con la “Festa di Primavera”: sarà dedicata ad Enrica Tognazzi

Grosseto. A Grosseto la primavera si veste con un evento bellissimo: sabato 15 e domenica 16 aprile, nel cuore del centro storico, piazza Dante e piazza Duomo, centinaia di piante coloreranno la diciannovesima edizione della Festa di Primavera organizzata dal Comitato per la Vita, con il patrocinio di Comune e Provincia.

La dedica ad Enrica Tognazzi

A partire da questo anno e per tutte le edizioni future la manifestazione sarà dedicata ad Enrica Tognazzi, assumendo il titolo: “Festa di Primavera per Enrica”, che per 17 anni è stata la presidente dell’associazione e che ha dedicato tutta la sua vita alla causa del Comitato.

Non solo per questo motivo quella del 2023 sarà un’edizione memorabile, ma anche perché si celebrano i 40 anni dell’associazione. Nel 1983 un ristretto gruppo di volontari decise di inseguire un sogno immenso, quello di unirsi per raccogliere fondi da destinare alla prevenzione, diagnosi e cura del tumore a Grosseto. Nacquero così i primi grandi eventi, il Mercatino dei Ragazzi che trasformava e trasforma ancora oggi i bambini in piccoli commercianti per la solidarietà. Poi arrivarono la Befana del Comitato e la Festa di Primavera, oltre a decine di spettacoli, occasioni di festa, lotterie, tornei, a Grosseto e in tanti comuni della provincia. In 40 anni sono stati donati più di 5 milioni di euro in strutture, macchinari, progetti, borse di studio e muovendosi all’interno dell’ospedale Misericordia è possibile constatare, con le varie targhe, la presenza costante del Comitato per la Vita.

L’edizione 2023

L’edizione del 2023 della “Festa di Primavera per Enrica” ha un obiettivo medico molto importante: l’acquisto di strumenti e di un software da donare all’unità operativa di Radioterapia del Misericordia per ridurre gli effetti collaterali della cura. Valore di mercato 54.000 euro.

“40 anni di attività rappresentano un traguardo eccezionale – dichiara Oreste Menchetti –, reso possibile da una parte dalla passione dei presidenti, dei componenti del consiglio direttivo, ma dall’altra dall’entusiasmo che migliaia di persone hanno messo nella partecipazione a ogni evento, ogni raccolta, ogni lotteria. Per questo oggi possiamo dire che il Comitato per la Vita siamo tutti noi. Dietro tutte le targhe che ricordano il contributo dell’associazione all’ospedale Misericordia ci sono i nomi e le storie degli uomini e delle donne che per 40 anni hanno donato, si sono impegnati, si sono curati grazie anche al Comitato per la Vita. Prima di me ci sono stati, partendo dall’inizio, Guglielmina Verdinois, Silvio Battistini ed Enrica Tognazzi. Tutti i miei colleghi predecessori hanno dedicato la loro vita fino all’ultimo respiro a sostenere le attività del Comitato. A loro e a tutti i componenti del consiglio direttivo, va il mio e il nostro grazie più grande!”.

“Ancora una volta ringraziamo il Comitato per la Vita, che conferma il suo impegno costante a supporto dell’ospedale Misericordia e dei malati oncologici – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi –. Questa donazione ci consentirà un ulteriore step di miglioramento in ottica terapeutica oncologica. Non smetteremo mai di ringraziare di cuore i volontari dell’associazione per questo generoso gesto e per il tempo e l’impegno che da 40 anni dedicano a sostegno della comunità. Se la primavera è la stagione della rinascita, cerchiamo di far rinascere la solidarietà contando sempre sull’amore e la generosità dei maremmani”.

Il programma

Come di consueto la “Festa di Primavera” sarà inaugurata sabato 15 aprile intorno alle 10.00 e proseguirà per tutta la domenica. Piante, fiori, alberi in vaso coloreranno per due giorni piazza Dante e piazza Duomo. Nei due giorni ci saranno anche i ragazzi dell’Istituto agrario con le loro piante e un’esposizione di quadri da parte della “Scuola Arte e Studio”.

Sabato 15 aprile dalle 16.00 alle 18.00 gli artisti trampolieri della scuola di circo “Mantica” sfileranno lungo le vie del centro storico cittadino.

Eventi della domenica 16 aprile: per tutta la giornata ci sarà l’esposizione di moto e auto d’epoca in piazza Duomo. Dalle 10.00 alle 12.00 interverrà la scuola d’arte “Artisteggiando”, con bambini che faranno disegni a tema della manifestazione, senza danneggiare il lastricato stradale. La Società Filarmonica Città di Grosseto con la sua banda suonerà nelle vie del centro storico cittadino; dalle 10.30 alle 11.30 si terrà la ormai consueta “Passeggiata Rosa”, organizzata dalla palestra Pink Lady e dalla Uisp una passeggiata lungo le vie del Centro Storico a sostegno delle donne malate di cancro. La partenza sarà da piazza Dante alle 10.30 per percorrere poi corso Carducci, salita Bastione Garibaldi, si proseguirà verso il Bastione Cavallerizza, Fortezza del Cassero senese in direzione Bastione Rimembranza, attraversamento di via Saffi, via Andrea da Grosseto, piazza Indipendenza, via Cairoli, corso Carducci per tornare in piazza Dante alle 11.30. Il pomeriggio, alle 17, durante lo svolgimento della manifestazione, si terrà l’estrazione dei premi della lotteria di beneficenza “Un biglietto per la vita” presso il gazebo del Comitato.

I ringraziamenti

Doverosi ringraziamenti a chi da sempre è vicino al Comitato per la Vita. Per la “Festa di Primavera” il Comitato ringrazia: Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Pro Loco di Grosseto, Istituzione Le Mura, Istituto tecnico agrario Grosseto, Società Filarmonica Città di Grosseto, Uisp Grosseto, palestra Pink Lady, vivaio Decoflor di Mazzetti, cooperativa sociale La Gerbera, azienda agraria Le Gerlette, scuola di circo Mantica, Scuola Arte e Studio di Manuela Vannini, Scuola d’arte Artisteggiando, gli appassionati volontari delle moto e delle auto d’epoca.

Per la lotteria “Un biglietto per la vita”: agenzia Supertravel, centro elettrodomestici Bartolucci, Carrefour di via Repubblica Dominicana, Conad, Sol Caffè, Locanda de Medici e i volontari tutti che hanno determinato il successo nella vendita dei biglietti.

Grazie a “Studio Kalimero”, che da sempre è preziosissimo collaboratore del Comitato per la Vita.