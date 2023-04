Giochi, uova e colombe pasquali: donazione dell’Associazione dei Carabinieri alla Pediatria

Grosseto. Arriva la Pasqua dei volontari dell’Anc, sezione di Grosseto (Associazione nazionale Carabinieri), che oggi hanno donato uova di cioccolato, colombe pasquali e giochi da tavolo ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria e del Pronto soccorso pediatrico del Misericordia. A ricevere la delegazione della Anc con i regali, guidata dal presidente Giulio Rossi, il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro, la direttrice di Pediatria e Neonatologia Susanna Falorni, medici e infermieri.

“Abbiamo voluto portare il nostro pensiero ai pazienti più piccoli che trascorreranno la Pasqua in ospedale, anche se consolati dalla compagnia di un genitore, saranno distanti dagli altri affetti familiari più cari – dichiara il presidente Rossi -. Auguriamo a questi bimbi una pronta ripresa e un veloce ritorno alla normalità per trascorrere meravigliose giornate all’aria aperta. Nel primo anno fuori dalla pandemia, auspichiamo che il nostro semplice dono, oltre che a farci regalare un sorriso, rappresenti la rinascita per nuove aspettative e nuovi sogni di cui soprattutto i più piccoli hanno tanto bisogno. Un particolare ringraziamento va alla direzione dell’ospedale per aver reso possibile l’incontro e a tutto il personale sanitario dell’area pediatrica per il grande lavoro che quotidianamente assolve senza risparmio di energie verso i tanti pazienti bisognosi di assistenza e cura”.

“L’Associazione dei Carabinieri merita tutto il nostro plauso per essere sempre vicina con sensibilità e affetto alle necessità dei bambini ricoverati in ospedale”, afferma Dentamaro.

“Oltre a soddisfare la golosità, sempre in maniera moderata, i nostri bambini avranno dei nuovi giochi con cui svagarsi e trascorrere tempo insieme – aggiunge Falorni –. Un grande grazie al presidente Rossi e a tutti i componenti dell’Associazione per il pensiero di profondo altruismo dedicato ai piccoli pazienti che si trovano anche per il periodo pasquale in ospedale per ricevere le cure necessarie”.