Gelateria cerca addetta al banco: ecco come candidarsi

Marina di Grosseto (Grosseto). La gelateria Chicceria, in via Piave a Marina di Grosseto, cerca un’addetta al banco per la stagione estiva

“Si tratta di lavorare in un ambiente stimolante, con uno stipendio di sicuro interesse – dichiarano i titolari del locale – e con partenza immediata. Cerchiamo una ragazza che abbia dai 18 ai 28 anni: per ora lavorerà ogni fine settimana, mentre a partire da giugno l’impiego sarà ogni giorno, il pomeriggio e la sera”.

Come candidarsi

Chi fosse interessata, può inviare il curriculum vitae con un messaggio Whatsapp al numero 340.7843962: in caso di colloquio, la candidata sarà ricontattata.