“At bus”, ecco la nuova app di Autolinee Toscane: cerca, compra e viaggia con un solo click

Firenze. È nata la App ufficiale di “At” e si chiama “At bus“: tutte le soluzioni utili per muoversi con il mezzo pubblico all’interno di tutto il territorio della Toscana sono ora disponibili in un unico strumento con il quale si potranno pianificare viaggi, comprare biglietti e abbonamenti, salvare linee, fermate e percorsi preferiti lungo gli oltre 25mila chilometri di rete di trasporto pubblico locale, le 965 linee e le oltre 37mila fermate gestite da Autolinee Toscane.

La app è l’ultimo tassello dell’ecosistema digitale per i viaggiatori, una piattaforma che include anche il nuovo sito web www.at-bus.it (online dallo scorso dicembre) e che permette a ogni viaggiatore di ritagliarsi la propria esperienza personalizzata con “at”.

La presentazione

La presentazione curata da Elena Casucci, coordinatrice della comunicazione all’utenza di Autolinee Toscane e project manager della app, si è svolta oggi, martedì 4 aprile, negli spazi di Social Hub a Firenze, alla presenza dell’assessore ai trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli. Per Autolinee Toscane presenti il presidente Gianni Bechelli, l’amministratore delegato Jean-Luc Laugaa, il direttore commerciale, marketing e tecnologie Andrea Buonomini, il responsabile marketing, brand e comunicazione Tommaso Rosa.

La app

La app è stata sviluppata da Autolinee Toscane in collaborazione con RATPDev e insieme a una rete di partner internazionali che hanno messo il loro know-how a disposizione di un progetto industriale partito a novembre 2021 e che oggi vede nella app un’altra tappa fondamentale nel miglioramento e adeguamento tecnologico del trasporto pubblico in Toscana.

“Quando abbiamo avuto la certezza che saremmo entrati in servizio, abbiamo sbloccato i consistenti investimenti dedicati alle informazioni all’utenza sia statica che digitale – dichiara Andrea Buonomini, direttore commerciale, marketing e tecnologie di Autolinee Toscane –, quindi nuovo sito, nuova app e paline elettroniche. Nessuna delle app dei precedenti gestori garantiva di essere funzionante in tutta la rete regionale e con un unico sistema di vendita, quindi abbiamo optato per la realizzazione ex novo, attraverso un investimento mirato a un prodotto ritagliato sulle esigenze della Toscana. La app che presentiamo oggi ha senza dubbio margini di miglioramento ed evoluzioni, ma dal punto di vista di architettura e tecnologia è all’avanguardia”.

Sono oltre 90 le persone che hanno lavorato al progetto; oltre al team di “At” e RATPDev, ha collaborato Instant System, società che ha realizzato decine di applicazioni in tutto il mondo, tra cui quella dell’Ile de France. Fondamentali anche le segnalazioni e i suggerimenti raccolti in questi mesi direttamente dagli utenti toscani che hanno scritto al servizio “Parla con at” (at-bus.it/parlaconat) consigliando funzionalità ed evidenziando carenze soprattutto delle app presenti fino all’ottobre 2021.

La app è in doppia lingua (italiano ed inglese) ed è scaricabile gratuitamente in ambiente Android, IOS e Huawei e, proprio grazie ai feedback degli utenti, sarà sempre aggiornata.

Il fulcro del progetto è il “My at”, il proprio account che può essere attivato sulla app per personalizzare tutti i servizi di “At”. Ovvero fare ricerche di viaggio, comprare biglietti, scegliere le linee e salvarle per avere alert e informazioni su modifiche ed eventi che influiscono sul regolare svolgimento del servizio; selezionare le destinazioni preferite e tanto altro ancora. L’account “My at” – che è lo stesso che si usa sul sito – serve anche per acquistare tutte le tipologie di biglietti.

Sulla app si potranno acquistare tutte le tipologie di abbonamenti a patto che l’utente abbia registrato il suo profilo su shop.at-bus.it

“Con la nascita della app di ‘At’ compiamo un ulteriore passo verso un trasporto pubblico che vuole essere digitale, accessibile e quindi facile – commenta Buonomini –. L’attenzione anche a questo settore del trasporto pubblico è confermata dai 5 milioni di euro di investimenti previsti in 10 anni per quanto riguarda la costruzione dell’ecosistema digitale dei viaggiatori”.

“La tecnologia è uno strumento fondamentale per rendere più facili e amichevoli i rapporti con il mezzo pubblico. La nuova app che viene presentata oggi si affianca alle paline intelligenti, implementando così il supporto digitale e tecnologico. Ma l’ultima parola spetterà in qualche modo agli utenti, perché sarà importante avere indicazioni su come migliorala e quali criticità eventuali possano essere superate – dichiara l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Stefano Baccelli -. Con questa app avremo uno strumento unico e omogeneo per tutto il territorio della Toscana che eliminerà la frammentazione che inevitabilmente c’era quando i gestori erano tanti”.

L’assessore ricorda l’impegno della Regione nel rinnovo del parco bus, uno dei capisaldi del contratto con Autolinee Toscane insieme all’innovazione tecnologica. “Nel primo anno – spiega Baccelli – sono già stati acquistati 200 nuovi bus, ne arriveranno altri 1900, non solo perché lo prevede il contratto, ma perché abbiamo attratto le risorse dal Pnrr”

Come funziona la app

Cerca

Il pulsante “Cerca un percorso” consente di definire la propria ricerca di viaggio ottenendo orari, linee, fermate e modalità per arrivarci a piedi. Ma si possono semplificare queste ricerche indicando preferenze utili nel quotidiano (come, ad esempio, il proprio indirizzo di casa o di lavoro, oppure le linee più utilizzate). Questa funzione è il “travel planner”, che permette di cercare le soluzioni indicando il giorno e l’orario del proprio spostamento: la app fornisce le soluzioni disponibili, le varie linee da utilizzare, la visualizzazione del tragitto sulla mappa e il tempo di percorrenza assieme all’orario di arrivo a destinazione. Premendo il tasto “Parti” si attiverà una funzione guida, utile ad esempio se si deve raggiungere a piedi la fermata di riferimento. Tra le novità anche l’indicazione della quantità di Co2 emessa viaggiando in bus, messa a confronto con quella che si produce scegliendo invece la propria auto, quindi con l’indicazione del risparmio a favore dell’ambiente.

Compra

Con l’account “My at”, inserendo il proprio login e password, è possibile acquistare tutte le tipologie di biglietti (Firenze urbano, urbano capoluogo, urbano maggiore, extraurbano ed altro ancora). Una volta completato l’acquisto il biglietto va attivato al momento della salita a bordo e, in caso di verifica, sarà sufficiente mostrare il QRCode generato dall’app. Sarà possibile anche acquistare gli abbonamenti, associando il proprio account “My at” al profilo registrato sul portale shop.at-bus.it.

Viaggia

La app fornisce numerose informazioni utili prima e durante il viaggio, che possono essere personalizzate in base alle proprie preferenze e abitudini di spostamento. Dalla sezione “Orari” si possono trovare e consultare per ogni fermata le linee che passano, gli orari dei prossimi passaggi, selezionare le linee preferite – sia urbane che extraurbane – ed avere quindi le informazioni di maggior utilità sempre a portata di mano e nella home page della app. Selezionando le linee, percorsi e passaggi preferiti sarà possibile ricevere gli avvisi di ogni variazione o modifica così da avere informazioni dirette sullo stato del servizio maggiormente utilizzato.

Se si attiva la funzione, dalle impostazioni, è prevista anche la lettura del percorso di viaggio per gli ipo e non vedenti.

Per consentire la familiarizzazione con la nuova app sul sito at-bus.it è presente un’apposita sezione di “Faq” con domande e risposte utili, al link www-at-bus.it/app.

Autolinee Toscane invita tutti i passeggeri nelle prossime settimane a dialogare con l’azienda – tramite at-bus.it/parlaconat – per riferire l’esperienza d’uso, i feedback sull’utilizzo sia per ciò che riguarda il servizio che le modalità di pagamento.