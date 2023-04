Pasqua di solidarietà: oltre 200 uova di cioccolato alle famiglie bisognose

Grosseto. Tutto pronto per la consegna delle oltre 200 uova di cioccolato che da domani, martedì 4 aprile, saranno destinate a diverse famiglie tra Grosseto, Marina di Grosseto, Arcille, Gavorrano e Roselle.

Il progetto

Il progetto, “Un uovo di Pasqua per la pace“, è stato promosso dai Condor 81ers, dal comitato provinciale Pgs e dalla Podistica grossetana Maremma, con l’obiettivo di regalare un sorriso a tanti bambini e famiglie che stanno affrontando momenti di difficoltà. Nei giorni scorsi i Condor, che fanno parte del Mosaico del volontariato, si sono riuniti insieme ad altre associazioni a Villa Elena, sede grossetana dell’associazione La Farfalla, per organizzare parte della raccolta delle uova.

“Siamo felici di aver aderito a questo progetto di solidarietà – spiega Maira Ottobri, presidente dei Condor81ers Grosseto – insieme alle altre associazioni del Mosaico del volontariato. Il nostro obiettivo è cercare di portare un po’ di serenità a questi bambini e alle loro famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà. Vogliamo portare avanti, come Condor Grosseto, l’impegno che ormai da sempre ci vede lavorare tutti i giorni dell’anno per il sociale e al fianco dei bisogni dei cittadini”.

Le uova di cioccolato

Le circa 200 uova di cioccolato saranno distribuite a famiglie in difficoltà, individuate grazie alla collaborazione delle parrocchie e delle associazioni che aderiscono al progetto, a partire da martedì 4 aprile, alle 10, in Comune, a Roccastrada. Sempre martedì le uova saranno consegnate, alle 12, alla parrocchia San Giuseppe, a Bagno di Gavorrano, alle 16 nella parrocchia di Roselle e alle 18 nel centro di ascolto della Caritas a Marina di Grosseto. Mercoledì 5 aprile alle 16 ad Arcille e alle 17.30 al Santa Elisabetta di Grosseto. Ultima consegna in programma per sabato 8 aprile, al Country Paradise di Grosseto.

“Vogliamo ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa – sottolinea Roberto Martinelli, presidente del Mosaico del volontariato – e che hanno contribuito a rendere più piacevole questa Pasqua. Un uovo di cioccolato non risolve certo i problemi che tanti nuclei familiari si trovano a dover fronteggiare quotidianamente, ma ci piace pensare di poter regalare almeno un po’ di felicità a tanti bambini”.

“Il lavoro costante di tutte le associazioni che aderiscono al Mosaico del volontariato – dichiara Loriana Landi, presidente de La Farfalla – ha permesso di regalare durante questa Pasqua un sorriso in più a tante famiglie che in questo momento vivono situazioni di maggiore difficoltà ed è per questo che a loro va il mio primo ringraziamento. Siamo felici di aver ospitato tutte le associazioni, che ancora una volta hanno fatto un gioco di squadra, per la consegna delle uova. Ci auguriamo che anche in futuro il percorso vada sempre in questa direzione, permettendoci di lavorare come un vero e proprio mosaico, dove tutte le tessere si riuniscono sempre per dare forza alle nostre associazioni”.

Informazioni

Per informazioni sul progetto è possibile scrivere alla mail condorgrosseto@gmail.com oppure chiamare il numero 379.1636735.