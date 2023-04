Le colombe pasquali volano in Pediatria: donazione della Lega fibrosi cistica al Misericordia

Grosseto. La Pasqua, si sa, quando arriva arriva e quella dei pazienti della Pediatria del Misericordia è in anticipo sui tempi grazie alla generosa donazione da parte della Lega italiana fibrosi cistica-comitato di Grosseto.

La donazione

Qualche giorno fa, i volontari si sono recati in reparto per consegnare ai piccoli e alle loro famiglie una colomba, tipico dolce della tradizione pasquale. I bambini hanno accolto con entusiasmo il gentile gesto che ha addolcito la loro giornata in ospedale.

“Ringrazio il comitato grossetano della Lega fibrosi cistica e il vicepresidente Pasqualino Casaburi, che ha consegnato personalmente le colombe ai nostri bambini – dichiara la dottoressa Susanna Falorni, direttore di Pediatria e Neonatologia –. Un’importante dimostrazione di vicinanza per i piccoli che non potranno trascorrere la Pasqua a casa e che contribuirà indubbiamente a creare un clima di festa in tutto il reparto”.