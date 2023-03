Verso le festività pasquali: mercato straordinario in città

Grosseto. Una straordinaria occasione di shopping in un momento che anticipa le feste. Torna, domenica 2 aprile, il mercato straordinario pasquale.

«Si tratta – afferma Simone Zippilli, presidente provinciale di Anva Confesercenti – di un momento molto atteso dai nostri clienti, specie da chi non sempre può venire durante la settimana. La domenica si possono fare acquisti in tranquillità, cogliendo l’occasione per un giro in centro, facendo colazione con calma e dedicandosi alle compere senza fretta. Inoltre, è anche un’occasione, per noi, per incontrare la clientela prima di Pasqua e farsi gli auguri».

«Stiamo lavorando con il Comune, in accordo con i nostri associati e con tutti gli ambulanti, per intervenire, in special modo sui mercati straordinari come quello pasquale, così da ottimizzare gli spazi e rendere sempre migliore l’esperienza dell’acquisto», conclude Zippilli.

«Il mercato straordinario di Pasqua è un’occasione importante per gli acquisti, soprattutto per quelli che non si sono potuti fare nel consueto appuntamento del giovedì a causa di impegni di lavoro o per altro tipo di impedimenti – precisa Agostino Ottaviani, presidente provinciale Fiva Confcommercio Grosseto -. Poter contare su una seconda possibilità in un periodo come quello, appunto, pasquale rappresenta un’opportunità imperdibile sia per i venditori ambulanti, sia per la cittadinanza. Come Fiva-Confcommercio siamo fortemente impegnati, in questo periodo, a collaborare con le altre associazioni di categoria e con il Comune di Grosseto per rilanciare il mercato ordinario del giovedì e i mercati straordinari di Pasqua e Natale. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per raggiungere un obiettivo condiviso, ma la strada intrapresa è sicuramente quella giusta».

«Anche quest’anno torna l’appuntamento con lo shopping pasquale – commenta l’assessore alle attività produttive, Bruno Ceccherini –. Domenica i cittadini avranno l’occasione di fare ottimi acquisti in vista della bella stagione. Il mercato di Pasqua si conferma essere un appuntamento ormai consolidato in città, che attrae visitatori da tutta la provincia, e non solo, offrendo loro un servizio aggiuntivo al consueto appuntamento del giovedì».