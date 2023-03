Controllo del Vicinato: cabina di regia in Prefettura tra i gruppi grossetani e le forze dell’ordine

Grosseto. Giovedì 23 marzo, dalle 17.00 alle 19.00, i 22 gruppi del buon vicinato (Controllo del Vicinato), presentati dal referente dell’Associazione Controllo del Vicinato (www.acdv.it) per la città di Grosseto, Sergio Rubegni, hanno partecipato all’incontro della cabina di regia, coordinata da parte della Prefettura di Grosseto, nel salone dell’edificio di piazza Rosselli, dove si è parlato di “sicurezza urbana integrata”, nel contesto del protocollo d’intesa siglato dal sindaco e dal Prefetto di Grosseto nel 2018.

La cabina di regia

La cabina di regia è nominata dal Prefetto e coordinata da un suo delegato, il Capo di Gabinetto Michele Bray, dirigente dell’Area I – Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale, ed è composta dai rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Municipale di Grosseto, nonché da eventuali altri referenti indicati dal sindaco.

La cabina di regia, che si riunisce in Prefettura, assicura le attività di:

monitoraggio sullo stato di attuazione del Patto, con valutazione dell’andamento della delittuosità nelle diverse aree urbane, anche con strumenti di georeferenziazione delle condotte delittuose e di altri indicatori di rischio, al fine di favorire un esame puntuale dei fenomeni e di individuare appropriate azioni di prevenzione;

aggiornamento delle situazioni di criticità emergenti, anche in base a segnalazioni e richieste di istituzioni e cittadini; a tal fine può svolgere anche audizioni di soggetti interessati;

analisi e programmazione di interventi di implementazione del sistema di videosorveglianza e di interconnessione con le sale operative delle Forze di polizia, con il coinvolgimento, ove ritenuto necessario, di un referente della territoriale Zona telecomunicazioni della Polizia di Stato;

approfondimento istruttorio di tematiche da sottoporre all’esame del Cposp, con particolare riguardo anche all’estensione di Accordi di vicinato a ulteriori aree del territorio comunale.

Le Parti hanno preso in esame l’azione sviluppata ed i risultati ottenuti a seguito del protocollo d’intesa, sottoscritto il 15 novembre 2018 in materia di accordi di vicinato, al fine di individuare con atto aggiuntivo gli obiettivi e le modalità appropriate per incrementare le condizioni di sicurezza e di coesione sociale, in particolare nelle aree ritenute più esposte a fenomeni delittuosi e di degrado urbano, valorizzando percorsi di cittadinanza attiva e di mutualità territoriale.

Erano presenti i seguenti coordinatori del Controllo del Vicinato: Squadre Basse-Cernaia-Chiocciolaia Luigi Ciccone, Grosseto Centro Amedeo Vasellini, Via Roma Gabriele Montagnani, Piazza Albegna Renato Chelli, Palazzo Cosimini Vincenzo Lanza, Pace – Parco Diversivo – Cittadella Andrea Vasellini, Rispescia Luciano Gherardini, Barbanella – Verde Maremma Francesco Liccardo, Aurelia Antica – Gorarella – Stadio Barbara Bonari, Oliveto Paolo Madrucci, Principina a Mare Lucio Masotola, Marina Di Grosseto Debora Nannoni, Roselle Alessandro Aprili, Alberese Luca Varaglioti, zona artigianale nord Massimiliano Basi, via Zircone Stefano Vannucci, Quattro Poderi Luca Lombardi, Barbaruta Marcello Moretti, Braccagni – Montepescali Loreno Baroni, Versegge Claudio Pellegrini, Casotto dei Pescatori Fabrizio Vannucci.

Durante l’incontro sono state fissate le regole per le segnalazioni, e per le attività che gruppi e nuclei svolgeranno, nel contesto del protocollo d’intesa “Grosseto sicura”. La cabina di regia per la sicurezza urbana integrata con i coordinatori del Controllo del Vicinato di Grosseto città sarà successivamente svolta con cadenza mensile. I gruppi del buon vicinato ringraziano, per questa importante riunione, il Prefetto Paola Berardino, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il Capo di Gabinetto del Prefetto Michele Bray, l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Megale ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale.