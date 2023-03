Terremoto in Turchia e Siria: nuova colletta nelle parrocchie per le popolazioni colpite

Grosseto. Sfiorano già i 14mila euro (e il conteggio è in corso) le offerte raccolte nelle parrocchie della Diocesi il mercoledi delle Ceneri, in favore della Siria, duramente colpita dal terremoto di inizio febbraio.

La Chiesa di Grosseto ha fatto la scelta di dedicare due giornate all’emergenza terremoto. La prima, come detto, il mercoledi delle Ceneri, in favore della Siria ed in modo particolare della città di Aleppo, già drammaticamente provata da dodici anni di guerra.

La raccolta per la Turchia

Domenica 26 marzo, ultima di Quaresima, in comunione con tutta la Chiesa italiana, in favore della Turchia.

Una risposta generosa, quella già espressa dai maremmani, evidentemente sensibili allo slogan scelto per questa circostanza: “Aiutiamo ad aiutare”.

Le offerte raccolte, infatti, saranno destinate alla Custodia di Terra Santa, per il tramite del vescovo emerito Rodolfo, a cui il vescovo Giovanni aveva chiesto di curare questa raccolta. La Custodia di Terra Santa è la “provincia” dei frati minori francescani nella quale rientrano i territori di tutto il Medioriente, dove essi sono presenti da otto secoli per testimoniare, con la vita e con le opere, lo spirito di fraternità e di riconciliazione. Si stanno coordinando gli aiuti a livello toscano, grazie al Commissariato di Terra Santa dei frati minori, con cui anche la Diocesi è in collegamento.

Domenica 26 marzo una nuova raccolta: per la Turchia. “Sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite”, si legge in una nota della Cei.

Le offerte raccolte nelle parrocchie dovranno essere versate sul conto corrente dedicato, presso Banco Bpm, Iban IT93R0503414302000000007325, intestato a Diocesi di Grosseto. Causale: aiuti terremoto.