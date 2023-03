Scopri la Toscana d’estate: 4 mete imperdibili per le tue vacanze

L’estate sta arrivando e la Toscana si prepara a sorprenderti con la sua bellezza mozzafiato. La Toscana offre una vasta gamma di destinazioni che ti lasceranno senza fiato, dagli scorci panoramici sulle sue colline verdi, alla scoperta di antichi borghi medievali, alle calde acque cristalline del Mar Tirreno. In questo articolo, ti presentiamo quattro mete imperdibili per le tue vacanze in Toscana.

1. Isola di Capraia

Situata nel canale di Corsica, l’Isola di Capraia è la terza isola più grande dell’Arcipelago Toscano, con una superficie di circa 19 kmq. Conosciuta come un piccolo paradiso geologico, Capraia è l’unica isola vulcanica dell’arcipelago che si è formata grazie a una doppia eruzione.

La costa dell’isola è caratterizzata da scogliere ripide che si ergono sul mare, dove suggestive rocce modellate dall’erosione del vento e delle onde raccontano la storia delle eruzioni e delle stratificazioni laviche che hanno dato vita alla sua forma attuale. In particolare, la famosa Cala Rossa è una delle attrazioni più suggestive dell’arcipelago, con pareti rocciose a forma di tronco di cono che si presentano in una vasta gamma di colori, dal rosso al nero.

L’isola offre inoltre una vasta gamma di siti storici e culturali, accessibili attraverso sentieri e mulattiere. Tra questi spiccano l’ex colonia penale, la torre del porto, la chiesa di Santo Stefano, la chiesa dell’Assunta, la chiesa di San Nicola, la chiesa e il convento di San Antonio e il Forte San Giorgio. Numerose spiagge, calette e grotte completano il quadro, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire la bellezza naturale dell’isola e la sua affascinante storia culturale.

2. Isola d’Elba

L’Isola d’Elba è la più grande delle isole toscane e la terza isola più grande d’Italia, famosa per il suo mare cristallino, le spiagge e la sua ricca storia.

Il centro principale dell’Isola d’Elba è la città di Portoferraio, la quale rappresenta il capoluogo e la località più popolata dell’isola. Qui, i Medici costruirono una fortezza inespugnabile di difesa, rendendolo una delle città costiere più importanti del Mediterraneo. Un altro paese molto famoso e frequentato dell’Isola d’Elba è Capoliveri, che si trova in collina ed è composto da un piccolo centro storico con una splendida piazza che offre una vista mozzafiato sul mare.

Il paese di Marina di Campo, invece, si trova sul versante occidentale dell’Isola d’Elba ed è uno dei principali centri turistici dell’isola. Questo villaggio di pescatori e agricoltori è diventato una meta turistica di fama mondiale negli anni ’60 grazie alla sua spiaggia, la più grande dell’isola, lunga oltre un chilometro e con una parte libera e una attrezzata che costeggia tutto il paese.

E queste sono solo alcune delle località più interessanti di questa meravigliosa isola, che ogni anno ospita tantissimi turisti italiani e non, e per questo non mancano le case in affitto all’Isola d’Elba, ma anche numerosi appartamenti ed hotel, che spesso però sono aperti solo nel periodo primavera – estate, quindi ovviamente da verificare l’effettiva apertura nella pianificazione del viaggio sull’isola.

3. San Quirico d’Orcia

San Quirico d’Orcia è un comune situato nel cuore della campagna toscana, nella provincia di Siena, che conta solamente 2500 abitanti. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo centro abitato è considerato una delle perle della regione grazie al suo borgo storico e alla sua posizione strategica che lo rende una base ideale per esplorare la pittoresca e rinomata Val d’Orcia. Questa zona della Toscana è famosa per le sue dolci colline, i filari di vigneti e gli antichi casali convertiti in agriturismi di charme, tutti tutelati dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

San Quirico d’Orcia è una rappresentazione perfetta della Toscana e visitarlo in auto dà l’impressione di essere entrati in una cartolina o in un poster, in uno dei paesaggi più amati dai numerosi turisti stranieri che ogni anno popolano le colline della Val d’Orcia, soprattutto d’estate.

4. San Gimignano

San Gimignano è una cittadina medievale situata in provincia di Siena che richiama migliaia di turisti ogni giorno dell’anno. Questo gioiello della Toscana è facilmente raggiungibile anche da Firenze ed è davvero un posto speciale che cattura l’attenzione di chiunque lo visiti. In effetti, non appena si scorge il suo profilo in lontananza, con le sue numerose torri adagiate sulla cima della collina su cui sorge il paese, ci si rende conto di essere in un posto che non ha eguali al mondo. San Gimignano è un vero e proprio paradiso per chi è in vacanza in Toscana.

Il paesaggio che circonda San Gimignano è altrettanto meraviglioso, fatto di colline verdi e vigneti a perdita d’occhio. Ecco perché, forse senza troppa sorpresa, questa cittadina è molto affollata di turisti, che riempiono le strade e i negozi tutto l’anno. Ma la bellezza di San Gimignano va oltre la sua affluenza turistica. Questa cittadina medievale ha un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore, con numerose chiese, musei e palazzi storici che raccontano la sua storia millenaria.