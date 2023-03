I Carabinieri saranno grossetani: via libera al conferimento della cittadinanza onoraria

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto, dopo aver raggiunto una piena unanimità da parte di tutte le forze politiche, ha votato il conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri.

Le motivazioni

Le Forze dell’Ordine condividono la vita, le attività e la cultura della comunità in cui operano, tutelando i diritti inviolabili anche nei momenti di grande difficoltà, come durante la recente pandemia. Queste le motivazioni per le quali il Comune di Grosseto ha scelto di attribuire all’Arma la prestigiosa onorificenza.

Il commento di Vivarelli Colonna e Turbanti

“Con questo riconoscimento vogliamo esprime la nostra gratitudine per l’impegno e il sostegno costantemente dimostrato dall’Arma dei Carabinieri nei confronti della nostra città – hanno dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio Comunale Fausto Turbanti –: il nostro omaggio vuole celebrare l’attività di tutti quegli uomini e donne in divisa che garantiscono l’ordine pubblico, la sicurezza urbana e la legalità, supportando la comunità e le persone fragili anche durante periodi critici, come nei tre anni in cui abbiamo combattuto il Covid-19.“

“Ringrazio tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, per aver accolto la proposta di assegnare la cittadinanza onoraria ai Carabinieri – ha commentato il presidente del Consiglio Fausto Turbanti –: il loro lavoro è parte essenziale del nostro tessuto sociale ed è giusto che venga riconosciuto“.