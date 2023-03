Via Almirante, un “cittadino grossetano deluso” scrive a Vivarelli Colonna: “Rinunci ad intitolazione”

Grosseto. “Gent.mo Sindaco,

scrivo questa lettera aperta a lei e alla sua Giunta e la scrivo a distanza di qualche giorno dall’accaduto, perché anche grazie a lei ho capito quanto il tempo sia fondamentale per analizzare al meglio una questione che ci sta a cuore. Ho scelto questo strumento di comunicazione ormai desueto perché trovo che sia giusto condividere questa riflessione con la nostra cittadinanza”.

Inizia cosi la lettera aperta scritta da Alessandro Landi, che si definisce “un cittadino grossetano deluso“.

“Le scrivo per la scelta di intitolare nella nostra città una via a Giorgio Almirante e di istituire una via della Pacificazione per ‘dire stop all’odio ideologico’, come è stato ripetuto sia da lei che dall’assessore nonché onorevole Rossi – continua la lettera -. Vede sindaco, lei, oltre a essere esponente di una certa parte politica, rappresenta un territorio e una comunità. Ha ricoperto anche l’incarico di presidente della Provincia e il suo compito di amministratore è andato anche oltre il Comune che oggi amministra: questo dovrebbe averle assicurato un’ulteriore conoscenza del passato della nostra Maremma. Il suo compito non può limitarsi a puro amministratore. È importante, per quanto detto prima, riuscire a entrare in connessione con tutto il territorio e con il passato che definisce ogni sua particolarità. Quando indossa la fascia tricolore rappresenta tutti noi, non solo chi l’ha votata”.

“Anche se non è nato a Grosseto, sono sicuro che da Sindaco avrà sicuramente studiato la storia del nostro territorio (oltre all’assedio di Ludovico il Bavaro, così tanto enfatizzato). Proprio perché noi siamo una ‘generazione inflessibile, più dura del macigno, non piegabili né per blandizie, né per minacce’, ci tengo a dire che no, Almirante non merita di avere intitolata una via a suo nome nel nostro territorio – prosegue la lettera –. Per me e per molti altri cittadini, Almirante non è e non può essere un esempio da esporre nelle nostre vie cittadine, sia per motivi storici che per motivi locali. Non lo merita per alcune sue posizioni storiche, per il suo impegno nella campagna razziale durante il regime fascista, e per non aver mai rinnegato il suo passato politico e la fede fascista. Non è assolutamente un esempio. Noi tutti sappiamo e abbiamo memoria del manifesto, autentico, firmato e voluto, nel maggio del 1944 con il quale il governo della Rsi annunciava la fucilazione per i renitenti alla leva e i disertori (avvenuto subito dopo l’eccidio dei Martiri d’Istia). Quel documento ha dimostrato, dopo un lungo processo durato anni, la condivisione di quanto scritto e l’accettazione di quanto avvenuto da parte di Almirante. Subito dopo aver ‘legittimato’, con quell’atto, la guerra ai civili, si ebbe la strage di Niccioleta, dove altri 83 cittadini persero la vita per difendere la loro e la nostra libertà”.

“Se davvero vuole riconoscere la storia del nostro territorio, se davvero non vuole mancare di rispetto a fatti avvenuti proprio nel nostro territorio e se davvero intende rappresentare l’intera cittadinanza, le chiedo di rinunciare a questo atto politico. Dovete rinunciare anche perché l’obiettivo che annunciate, cioè la ‘pacificazione nazionale’, c’è già stata e ne è testimone la nostra Costituzione – termina la lettera -. Sono sicuro che, pensando meglio e con più tempo, potrà capire questa mia posizione; noi maremmani, noi grossetani, siamo qualcosa in più di una sagra o di un piatto di tortelli. Siamo un popolo che non dimentica i propri martiri e il prezzo della libertà. Spero in un suo riscontro e la ringrazio per l’attenzione”.