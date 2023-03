Piazze d’Europa 2023 si presenta: ecco le novità che vedremo in città

Follonica (Grosseto). Cresce l’attesa in Maremma per il ritorno di “Piazze d’Europa“: il mercato europeo sarà a Follonica da venerdì 24 a domenica 26 marzo.

La grande mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianali internazionali targata Fiva, Federazione italiana venditori ambulanti, Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione.

Saranno circa un centinaio gli operatori, provenienti da ogni parte d’Europa e, oramai, del mondo intero, che daranno vita all’evento.

Gli stand, come sempre, troveranno spazio sul bel lungomare della Città del Golfo, tra viale Italia, piazza XXV Aprile e piazza a Mare.

Gli stand

Tante sono le conferme, alcune delle quali presenze abituali nella tappa di Follonica. Solo per fare qualche esempio, ci saranno la ceramica inglese, la paella valenciana, le specialità sudtirolesi, la ristorazione brasiliana, la gastronomia tipica sarda, i biscotti dalla Bretagna; sempre dalla Francia tornerà il banco dedicato ai tè, spezie e agli infusi più ricercati, e ci saranno anche gli stand dedicati al miele delle valli alpine, alle specialità al pistacchio di Bronte, ai foulard di bamboo, ai profumati e buonissimi dolcetti del Belgio, i “coccoretti”, senza dimenticare la gastronomia israeliana, i dolci made in Usa e la mitica birra Guinnes.

I nuovi stand

Ma i riflettori saranno puntati soprattutto sui nuovi arrivi, alcuni dei quali novità assolute anche per il circuito Fiva, assicurano gli organizzatori. Nella lista delle “new entry” compaiono gli stand dedicati all’ambra e argento dal Baltico, tartufi e funghi dalle Marche, dalla Francia abbigliamento tecnico/sportivo da montagna; tra le novità ci saranno anche la ristorazione cubana, l’artigianato marocchino e i dolci della tradizione araba e pure un nuovo arrivo dalla Slovenia. Si tratta di uno stand dedicato alla gastronomia dei Balcani, dove si potranno degustare vere tipicità come le cevapcici, i raznici, e la tipica cotoletta slovena: la “lubianska”.

Come di consueto, non mancheranno le specialità delle regioni italiane. Dalla cucina toscana ai dolci siciliani, dalle olive ascolane ai taralli pugliesi, dai formaggi d’alpeggio piemontesi al tonno di Favignana, ci saranno prodotti davvero per tutti i gusti.

Senza dimenticare un pensiero ed un sostegno pratico per chi vive il dramma della guerra: in piazza XXV Aprile troverà posto lo stand dell’associazione “Uniti per l’Ucraina“.

“Piazze d’Europa è una festa che offriamo ai cittadini – osservano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto –, ma è anche, e lo vogliamo sottolineare sempre, una spinta all’economia locale. I commercianti, i ristoratori e gli albergatori di Follonica sono i primi ad apprezzare il mercato europeo perché è un evento che anima la città. Sono tre giorni che, per la presenza degli operatori internazionali e per grande affluenza di visitatori, fanno da rodaggio e da apripista alla stagione estiva. Questa è la mentalità che ci piace“.

“Inauguriamo con grande piacere questa undicesima edizione di piazze d’Europa a Follonica – commenta il sindaco Andrea Benini –: la città si prepara sempre al meglio per accogliere questo evento, sempre molto apprezzato dalle cittadine e dai cittadini. Si tratta di un evento che ha un richiamo veramente grande e che anima Follonica nei mesi che precedono la stagione estiva, proprio come è stato per la Tirreno-Adriatico, il Carnevale, la stagione teatrale o i tanti appuntamenti legati al centenario”.

“Tornare in una città ospitale come Follonica è sempre bello per noi, anche dopo tante edizioni – dichiara Giacomo Errico, presidente di Fiva Confcommercio –. Dopo la pandemia abbiamo avuto modo di lavorare al rinnovo dell’organico degli espositori. Ci sono nuove offerte tutte da scoprire dall’Irlanda, dalla Francia, dai Balcani. Un pensiero va anche ai drammi della guerra che abbiamo dietro casa, e alla associazione degli Ucraini in Maremma che accogliamo nel mercato, con la convinzione di dover dare un segno concreto di partecipazione e supporto”.

Gli stand rimarranno sempre aperti dalle 10 alle 24 di venerdì, sabato e domenica.

“Questo evento piace perché regala un’atmosfera unica. La possibilità di poter provare sapori diversi è sicuramente una delle attrattive di Piazze d’Europa – aggiunge Agostino Ottaviani, presidente di Fiva Confcommercio Grosseto –, non solo per gli appassionati di food. Ci sono poi prodotti artigianali veramente particolari per i quali gli assidui frequentatori attendono la manifestazione tutto l’anno. E poi la possibilità di passeggiare all’aria aperta tra i banchi, fare shopping, vedere ed incontrare gente… è forse l’aspetto più bello, quello che caratterizza non solo questo, ma tutti i nostri mercati”.

Piazze d’Europa si conferma un evento all’insegna della sostenibilità: anche nel 2023 ha ottenuto l’attestazione EcoAction, rilasciata da Legambiente Onlus come evento a basso impatto ambientale. La fornitura di energia elettrica proviene da fonti 100% rinnovabili e in tutta la fiera, grazie alla collaborazione con Sei Toscana, sono tantissimi i presidi ambientali per la raccolta differenziata.

“Anche quest’anno alla manifestazione verrà svolta la raccolta differenziata – spiega l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –. Grazie all’impegno e alla collaborazione di Sei Toscana, perseguendo uno scopo comune, riusciamo a rendere meno impattanti dal punto di vista ambientale questo tipo di manifestazioni. Le attività useranno materiali compostabili per il cibo: un’attenzione in più che rende Piazze d’Europa più sostenibile e attuale”.

“Ogni anno Piazze d’Europa cresce e permette a Follonica di attrarre molte persone che passano qui il fine settimana – aggiunge l’assessore al commercio Alessandro Ricciuti –. Come è stato per le precedenti edizioni, mi auguro un successo di pubblico che dia soddisfazione alle attività che partecipano alla fiera ma anche alle strutture commerciali residenti“.