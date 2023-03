Cioccolata solidale: acquistate 400 barrette per sostenere la Fondazione Il Sole

Grosseto. Clodia Commerciale, società che gestisce i quattro store Conad di Grosseto, acquista 400 barrette di cioccolata prodotta da Spirulina Becagli, arricchita con spirulina e vitamina B12, per contribuire a sostenere le attività organizzate dalla Fondazione Il Sole Onlus con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita alle persone con disabilità psichica, intellettiva e relazionale, e multi-disabilità.

Questa bella iniziativa nasce grazie alla grande disponibilità di due importanti realtà del territorio, che, entrando a far parte delle “Aziende alla luce del Sole“, hanno deciso prendersi un pezzetto di responsabilità sociale nei confronti della Fondazione, sostenendone le attività. Spirulina Becagli ha deciso di devolvere alla Fondazione una quota delle vendite della sua cioccolata al fondente al 60% arricchita con polvere di alga spirulina e vitamina B12, un prodotto energetico particolarmente apprezzato da chi pratica sport. Conad Grosseto, da parte sua, proseguendo un impegno nei confronti della Fondazione iniziato alcuni anni fa, ha deciso di acquistare direttamente 400 confezioni da 90 grammi al prezzo di 7 euro l’una, consentendo alla Fondazione di avere un ritorno economico da utilizzare per le proprie attività.

«La scelta di Conad di acquistare direttamente le barrette di cioccolata Spirulina Becagli – spiega il presidente della Fondazione, Massimiliano Frascino – non solo conferma un’attenzione costante nei nostri confronti, ma dà la misura della generosità dell’azienda guidata da Alessio Degli Innocenti, che, acquistando direttamente il prodotto, ha rinunciato ad ogni forma di ricarico, rivendendola ai propri clienti al prezzo di costo per l’azienda. Generosità che fa il paio con quella di Tommaso Becagli, titolare dell’omonima azienda, che ha deciso di devolvere un terzo del ricavato della vendita di un prodotto di largo consumo come le barrette energetiche di cioccolata. Ad entrambi siamo davvero profondamente grati per l’attenzione che ci rivolgono, motivandoci a cercare di migliorarci per dare risposte adeguate ai bisogni delle persone con disabilità gravi e dei loro familiari».

La cioccolata

La tavoletta di cioccolata sarà disponibile negli store di Conad Grosseto da sabato prossimo. Un gruppo di persone con disabilità che frequentano la Fondazione sarà presente nei negozi per lanciare l’iniziativa solidale, a partire da sabato 18 marzo in quello di via Scansanese, dalle 9.30 alle 12.30. Nei sabati a seguire negli store Conad di Aurelia Antica, via Senegal e via Clodia.

«Conad è insieme alla Fondazione Il Sole – afferma Alessio Degli Innocenti, di Clodia commerciale – perché condividiamo il modello sociale che esprime nelle sue importanti iniziative. Lo abbiamo fatto con il vino, oggi con la cioccolata con alga spirulina. È il nostro modo di condividere ed essere veicolo per aiutare, per rendere felici gli esseri umani che sono in difficoltà. Le tavolette di cioccolata saranno vendute e pubblicizzate nei quattro supermercati di Grosseto, costeranno al pubblico 7 euro. L’intero importo sarà interamente devoluto alla Fondazione il Sole».

Le confezioni da 90 grammi della cioccolata Spirulina Becagli può essere acquistata anche alla Fondazione Il Sole, in via Uranio 40/B, prenotandola al numero 373.8000094.