Il mercatino dell’artigianato torna al centro commerciale: stand protagonisti nel weekend

Grosseto. Il mercatino dell’artigianato diventa un appuntamento fisso a Aurelia Antica Shopping Center, a cadenza mensile.

E si parte da sabato 11 e domenica 12 marzo in galleria.

Gli stand

Per l’intero weekend al centro commerciale di Grosseto saranno presenti gli stand degli artigiani dell’associazione “Artieri“, i cui prodotti rappresentano ormai una tradizione per chi frequenta Aurelia Antica. Negli stand sarà possibile trovare tanti oggetti, tutti rigorosamente fatti a mano – Made in Tuscany – e per tutti i gusti: dagli oggetti per la casa alla bigiotteria, dai tessuti ai giocattoli. Per gli appassionati dell’home made, un’occasione da non perdere per un’idea regalo originale e di qualità, oppure da acquistare per sé, a prezzi convenienti.

Il mercatino dell’artigianato tornerà poi ad aprile e nei mesi successivi, seguendo un calendario di appuntamenti le cui date saranno presto comunicate.