Emergenza covid: la Croce Rossa consegna medaglia di Benemerenza alla Provincia

Grosseto. Su proposta del comitato di Grosseto, la Croce Rossa Italiana ha conferito alla Provincia di Grosseto la medaglia di Benemerenza “Il tempo della gentilezza”, nella classe di bronzo, in segno di gratitudine per l’impegno e la collaborazione garantite durante l’emergenza pandemica da Covid -19.

La consegna è avvenuta a Palazzo Aldobrandeschi, dove il presidente della Croce Rossa di Grosseto, Hubert Corsi, è stato ricevuto, insieme agli altri dirigenti dell’associazione, dal presidente della Provincia, Francesco Limatola.

“Io dico sempre che la Provincia è la Casa dei Comuni – ha dichiarato il presidente Francesco Limatola –, in quanto è chiamata a svolgere una funzione di supporto e coordinamento tra le amministrazioni comunali. Quindi ricevo con grande orgoglio e gratitudine questo riconoscimento dalla Croce Rossa, nella convinzione che debba andare sì alla Provincia, ma in rappresentanza di tutti i 28 Comuni del territorio. La consegna della medaglia avviene tra l’altro in un giorno particolare: ricorre infatti il terzo anniversario di quel 9 marzo 2020, quando iniziava il lockdown. Ricordo lo sforzo che hanno fatto i sindaci per affrontare un evento inaspettato, che non conoscevamo, mettendo in campo misure che erano urgenti per la popolazione. Se il sistema ha tenuto in quella situazione è sicuramente proprio grazie al fatto che gli Enti territoriali e le associazioni di volontariato, tra le quali la Croce Rossa è un baluardo, hanno collaborato per essere presenti e vicini ai cittadini, a partire dalle cose più semplici, come l’attivazione della spesa al domicilio o i pacchi alimentari. Ed è ciò che è avvenuto in ogni comune della nostra provincia, dimostrando che questo territorio è ricco di esempi positivi, di persone che fanno dell’impegno civico e della generosità una ragione di vita. Nel ricevere la medaglia assegnata alla Provincia, colgo quindi l’occasione per ringraziare i volontari della Croce Rossa, che sono testimonianza tangibile di questa generosità, e tutti gli altri volontari per ciò che hanno fatto durante la pandemia e continuano a fare nel quotidiano. Dalle difficoltà si esce solo uniti, costruendo ponti e non elevando muri. Ecco perché non poteva essere trovata, a mio avviso, una parola più corretta di ‘gentilezza’ per questo riconoscimento: in un mondo caratterizzato dalla crisi sociale e dei valori, è bene riscoprire la forza della gentilezza.”

“La medaglia di Benemerenza ‘Il tempo della gentilezza’ – spiega Hubert Corsi, presidente della Cri di Grosseto – è un progetto promosso dal comitato nazionale della Cri, che ci ha dato la possibilità di segnalare sul territorio le istituzioni che hanno garantito la propria collaborazione alla Croce Rossa, durante il dramma della pandemia. Con orgoglio il comitato locale ha voluto segnalare tra gli altri anche la Provincia di Grosseto in segno di gratitudine per le attività svolte e la collaborazione istituzionale garantita, in uno dei momento più difficili e delicati della nostra storia recente. Si parla tanto di eroi in questo Paese, ma io credo che i veri eroi siano quelle donne e quegli uomini che nel quotidiano danno il massimo per svolgere bene il loro compito, con responsabilità, senso del dovere e gentilezza, anteponendo gli altri a se stessi.”