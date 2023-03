8 marzo, il Coordinamento DAria: “Valorizzare la donna significa combattere per la sua identità”

Grosseto. “Lotto per la mia identità, femminilità, libertà”, questo il testo dei manifesti affissi l’8 marzo, festa della donna, dalle ragazze del Coordinamento DAria.

“Ci ritroviamo a vivere in un mondo dove, dietro la falsa egida del femminismo, la donna è sminuita e privata della sua identità. Battaglie fondamentali come la tutela della maternità e della donna lavoratrice vengono svilite continuamente, relegate in un contesto macchiettistico – si legge in una nota del Coordinamento -. Allo stesso tempo, temi fondamentali, come quello legato a un aumento di tassi di violenza sessuale legato all’immigrazione, vengono colpevolmente taciuti per lasciare spazio a deliranti affermazioni in ambito gender con il solo scopo di annullare l’identità stessa della donna. Non ci stiamo e proprio oggi che si parla di lotte, noi vogliamo rivendicare l’essere donne: non dobbiamo rinunciare a parte di noi stesse per dimostrare di valere qualcosa. Una società sana si basa sulla valorizzazione e sulla difesa della complementarietà dei sessi, senza patemi e senza isterismi. Oggi, più che mai, lottare significa tenerci stretta la nostra identità e rivendicarla a gran voce contro il nulla che avanza”.