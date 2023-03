Vini: come conservarli al meglio

Il vino, si sa, è parte integrante della cultura italiana, fondamentale elemento del nostro patrimonio enogastronomico. Nella Penisola, ne consumiamo oltre 24 milioni di ettolitri, ma ne produciamo il doppio anche per l’esportazione, soprattutto in paesi come Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

Insomma, il vino è davvero uno dei simboli dell’Italia e, per gli appassionati di questo nettare, è fondamentale conoscere come conservare al meglio i vini, per poter apprezzarne la qualità e gustarne i sentori, evitando che perda le proprie proprietà organolettiche.

Perché è importante la conservazione del vino

Il vino è un elemento vivo e sono molti i fattori che possono alterarlo, modificando così il suo sapore, colore e profumo, e compromettendone bontà e qualità.

La luce è sicuramente uno dei nemici del vino, può favorire il processo di ossidazione e portarlo ad un rapido degrado. È fondamentale quindi, non esporre le bottiglie alla luce diretta, solare e non, e fare attenzione anche in fase di acquisto a preferire quelle non direttamente esposte a fonti luminose (vetrine, prossimità di luci al neon, etc.)

Per una conservazione perfetta, il vino dovrebbe essere posizionato in un luogo ventilato, non troppo secco, per non far seccare i tappi e provocare la comparsa di fessure, ma nemmeno troppo umido, per evitare che si formino muffe e funghi. L’umidità ottimale dovrebbe oscillare tra il 65% e il 75%.

Un altro fattore fondamentale è la temperatura, che deve essere medio bassa e costante tra i 12 e i 15 gradi centigradi. Temperature sbagliate, potrebbero portare alla precipitazione dei vari componenti, aumentando i sedimenti sul fondo e bloccandone l’evoluzione, in caso di temperatura troppo basse; o a fenomeni di rifermentazione, evaporazione dell’alcool, ossidazione degli acidi presenti nel vino, se la temperatura è troppo alta.

È molto importante anche che le bottiglie non siano soggette a vibrazioni. Un consiglio molto utile per evitare di toccare le bottiglie, è sistemarle in modo che l’etichetta sia rivolta verso l’alto e quindi sempre ben visibile. Da non dimenticare poi, anche il controllo di eventuali odori forti nell’ambiente, che il vino potrebbe assorbire modificando il suo profumo.

Dove conservare i vini al meglio

Il luogo migliore per conservare i vini, è sicuramente una cantina con controllo costante di temperatura e grado di umidità. Per chi non possiede gli spazi adeguati per poterne realizzare una, raccomandiamo l’utilizzo di un elettrodomestico che sta spopolando negli ultimi anni, non solo per la sua praticità, ma anche per il suo design sempre più accattivante e adattabile agli ambienti di casa: la cantinetta per vini.

La cantinetta vino è un elettrodomestico simile ad un frigo, studiato appositamente per la conservazione ottimale delle bottiglie di vino. Ci sono molti modelli e dimensioni di cantinette, sia per chi ha una grande collezione di bottiglie da stoccare, e sia per chi, magari per problemi di spazio, necessita di una piccola cantinetta vini , da poter facilmente spostare e collocare in un angolo della casa.

Le cantinette vino sono caratterizzata da ripiani dove le bottiglie vanno riposte in posizione orizzontale, e garantiscono il mantenimento della temperatura ottimale, grazie al doppio o triplo vetro temperato e anti UV dello sportello, che protegge le bottiglie isolandole termicamente e filtrando anche la luce esterna.

Esistono molti tipi di cantinette, potete sfogliare un vasto catalogo su cantinettavino.it per trovare quella che fa per voi, ma principalmente si distinguono in due categorie, da scegliere in base all’utilizzo e alle esigenze. Le cantinette temperate, sono adatte per mantenere poche bottiglie, e garantiscono un microclima ideale per alcuni giorni o settimane. La loro temperatura interna è variabile e regolabile tra i 5 e i 18 gradi centigradi.

Le cantinette climatizzate, invece, sono adatte a conservare il vino per un lungo periodo, anche ai fini dell’invecchiamento, e sono quindi più professionali. La temperatura interna è regolabile tra i 5 e i 22 gradi centigradi con un tasso di umidità intorno al 60-80%. Questo tipo di cantinetta frigo, è dotata anche di un sistema di aerazione, per una continua movimentazione dell’aria assicurando una temperatura sempre uniforme.

Se cercate una cantinetta vino economica , quella temperata, è quella che fa al caso vostro, avrete sempre il vino alla giusta temperatura per essere gustato in ogni momento. Se invece il vostro approccio al vino è più professionale, preferite quella climatizzata, magari con un display a vista per controllare tutto senza mai aprire la cantinetta.

Molti modelli permettono di mantenere temperature diverse nei differenti ripiani, la soluzione ideale per conservare sia vini bianchi che vini rossi.

Qualsiasi sia la soluzione di conservazione che sceglierete, ricordatevi che è sempre meglio rimettere la vostra bottiglia di vino, in posizione verticale qualche ora prima del consumo, per far depositare i sedimenti sul fondo oppure utilizzare un decanter per separare la parte solida da quella liquida del vino. Un’accortezza fondamentale per gustare al meglio le bottiglie, durante i vostri brindisi e serate enogastronomiche.