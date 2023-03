Pericolo truffe, Adf lancia l’allarme: “Attenzione ai siti non autorizzati”

Grosseto. AdF invita i propri clienti a prestare la massima attenzione ai siti che offrono servizi di natura commerciale per conto della stessa AdF senza esserne stati a ciò autorizzati. Gli unici canali autorizzati sono quelli aziendali.

AdF non ha autorizzato altri portali ad agire per suo conto, in particolare non ha autorizzato altri portali ad effettuare la voltura contrattuale o la prenotazione degli appuntamenti negli AdF Point o tramite lo sportello digitale in videochiamata.

Le raccomandazioni

“Per i nostri clienti che abbiano necessità di avanzare richieste di carattere commerciale (volture, subentri, variazioni contrattuali, nuovi allacci, etc.), AdF mette a disposizione una pluralità di canali di contatto: l’area clienti MyFiora, che permette di gestire in autonomia le utenze idriche in pochi semplici click comodamente online da Pc o smartphone; lo sportello digitale per confrontarsi tramite videochiamata con un consulente dell’azienda; i numeri di Attenzione al Cliente 800.887755 da telefono fisso (chiamata gratuita) e 0564.448844 da telefono cellulare e dall’estero (costo chiamata in base al proprio piano tariffario), gli Adf Point di Grosseto e Siena presso i quali è possibile prenotare un appuntamento – si legge in una nota di Adf -. La società invita inoltre i cittadini a non condividere i propri dati di accesso all’area clienti MyFiora in quanto strettamente personali e utili solo alla gestione autonoma dei contratti di fornitura”.

Tutti i dettagli su come contattare AdF possono essere consultati sul sito dell’azienda: www.fiora.it.