Aiutiamo il piccolo Lorenzo, l’appello della mamma: “Serve donatore di midollo osseo”

Grosseto. Lorenzo ha compiuto da poco due anni e da qualche mese gli è stata diagnosticata una rara immunodeficienza congenita: la malattia granulomatosa cronica.

“Un nome complicato dal significato fin troppo semplice: i suoi globuli bianchi non funzionano bene e pertanto lui risulta suscettibile alle infezioni – spiega sulla sua pagina Facebook Francesca Cannarile, madre del piccolo Lorenzo e medico di base a Grosseto, che lancia anche un appello –. Può guarire con un trapianto di midollo osseo per cui siamo in attesa di un donatore compatibile, ovvero del suo gemello nel mondo! Con un semplice prelievo di sangue si può iniziare ad aiutare Lorenzo, un altro bimbo o un adulto malato. Diventa anche tu donatore di midollo osseo e sii l’eroe per qualcuno!”.

La donazione di midollo osseo

I requisiti richiesti per la donazione di midollo osseo sono:

essere in buone condizioni di salute;

pesare almeno 50 chili;

avere tra i 18 e i 35 anni (intesi come 36 non compiuti).

L’iscrizione al registro avviene dopo aver fatto un colloquio medico ed un prelievo di sangue in uno dei tanti centri trasfusionali del territorio.

In Toscana è necessario pre-iscriversi al portale www.donatoriadmo.org/iscrizione.html, fatto ciò il donatore verrà contattato telefonicamente per fissare un appuntamento.

Fuori Toscana è possibile consultare il sito https://admo.it/mappa/ per trovare la sede Admo più vicina.

Una volta iscritto nel registro, il donatore sarà successivamente chiamato dall’ospedale solo in caso di iniziale compatibilità con qualcuno in attesa di trapianto e solo a seguito di ulteriori accertamenti avverrà la donazione effettiva di midollo osseo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’e-mail info@admotoscana.it, il numero 338.4266318 (anche whatsapp) o consultare il sito www.admotoscana.it