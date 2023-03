Carnevale sicuro grazie ai Carabinieri: pattugliamenti e controlli in città

Follonica. Si è conclusa ieri, con l’ultima sfilata, l’edizione del Carnevale 2023 a Follonica: nell’ultimo giorno della manifestazione, c’è stata la proclamazione del carro vincitore e lo spettacolo pirotecnico sulla spiaggia.

Il Carnevale follonichese, iniziato il 12 febbraio, aveva anche fatto registrare un incidente, in cui alcuni volontari che stavano allestendo uno dei carri della manifestazione avevano riportato delle ferite. In quella circostanza, l’Arma dei Carabinieri era intervenuta tempestivamente prima dell’inizio della sfilata, svolgendo i primi accertamenti senza incidere in maniera negativa sull’andamento della manifestazione. La kermesse è poi andata avanti e sono stati sempre i militari della locale Compagnia Carabinieri ad assicurare il corretto svolgimento della festa in una cornice di sicurezza.

I controlli dei Carabinieri

Oltre ai numerosi i militari impiegati all’interno del perimetro interessato dalle sfilate, diverse pattuglie impiegate nel controllo del territorio hanno assicurato prevenzione dai reati che in questi casi possono verificarsi, soprattutto quelli contro il patrimonio. Specialmente in una circostanza come questa, dove la moltitudine di persone per strada, la confusione, l’assenza da casa in orari non consueti, possono essere fattori incentivanti per la commissione di furti

Si tratta della prima manifestazione dopo lo stop imposto dalle misure di contenimento del covid e, come gli anni passati, si sono registrate diverse migliaia di partecipanti, tra cui tantissimi bambini, che hanno potuto godere del momento di festa, sotto la costante vigilanza dell’Arma.