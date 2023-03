Inaugurato il Meq, il mercato di Qualità: ecco le novità

Follonica. Inaugurato ieri il nuovo mercato coperto di Follonica, il Meq, acronimo di Mercato di qualità. Un ampio spazio per la somministrazione, un’isola dedicata alla mescita del vino e una grande area attrezzata per i corsi di cucina e gli show cooking sono le novità più importanti del mercato coperto 2.0. L’inaugurazione ha visto la presenza di centinaia di cittadini che alla fine del pomeriggio hanno anche potuto gustare un panino al cacciucco preparato direttamente dai cuochi del mercato delle Vettovaglie di Livorno, arrivati a Follonica per una lezione di cucina.

Con tutte queste novità si vuole puntare sui prodotti tipici del territorio investendo anche sulla formazione per gli operatori e sulla valorizzazione del prodotto a filiera corta.

Insieme alla Giunta, guidata dal sindaco Andrea Benini, all’inaugurazione hanno preso parte il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la vicepresidente della Regione e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi, l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras, la consigliera regionale Donatella Spadi, il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda e la presidente del Consorzio del Mercato Alessandra Laura.

«Il progetto di rinnovamento dello mercato storico follonichese di piazza XXIV Maggio ha preso avvio nel 2019, a seguito di ripetuti incontri tra l’amministrazione comunale, gli operatori e le operatrici e il Consorzio del mercato coperto – ha detto il sindaco Andrea Benini –. Per arrivare al risultato che abbiamo ottenuto devo ringraziare il vicesindaco Andrea Pecorini, assessore ai lavori pubblici, che ha seguito la ristrutturazione del mercato, e l’assessore Mirjam Giorgieri ,che con il Flag ha saputo convogliare delle risorse importanti. E ovviamente l’assessore Alessandro Ricciuti, che tanto si è impegnato per raggiungere i risultati ottenuti. Ovviamente un grazie va a tutta la Giunta e alla Regione Toscana. Il nuovo mercato vuole diventare un grande attrattore turistico basato sulla tipicità enogastronomica locale. Siamo felici di veder rinascere una struttura così importante per il centro della nostra città».

«E’ una struttura – ha detto il presidente Giani – che rispecchia i valori e la filosofia di Vetrina Toscana: investire sulle eccellenze e sulle tipicità territoriali e promuovere ristoranti e botteghe alimentari. Devo ringraziare il Comune per il grande lavoro svolto, per aver ridato vita a una struttura che aveva perso smalto e vitalità. Un intervento reso possibile grazie ad un bando regionale del 2019. Credo si possa parlare di una scommessa vinta, per aver reso possibile la riqualificazione di un luogo pubblico e averlo reso nuovamente attrattivo e spazio di socializzazione, consumo e acquisto».

«Viene segnato un evento importante per il Golfo di Follonica, ma direi per la Toscana della maricoltura e della pesca professionale – ha detto la vicepresidente Stefania Saccardi –. Il nuovo mercato coperto è il sigillo a un’attività professionale di alto livello che coniuga storia, cultura, impresa, turismo e benessere, valori legati in questo caso al mare e ai suoi prodotti. L’area del Golfo di Follonica presenta storicamente interessanti e importanti attività produttive ittiche e il mercato coperto di Follonica negli ultimi anni ha assunto il ruolo di portavoce delle eccellenze enogastronomiche del territorio puntando sulla sua struttura. Questo, grazie alle ottime imprese di acquacoltura e pesca qui insediatisi che si sono viste riconoscere uno specifico marchio di qualità. La Regione ha fatto la sua parte, favorendo anche l’ammodernamento del mercato con la realizzazione della sala d’asta, che gli darà ulteriore lustro e che porterà una maggiore spinta qualificata alla promozione e allo sviluppo dell’universo pesca che qua ha radici profonde».

Soddisfazione espressa anche dall’assessore Leonardo Marras: «Vetrina Toscana rappresenta il veicolo per l’enogastronomia di qualità toscana, fondata sulla tradizione e sulla tipicità. Sono questi principi che hanno ispirato e guidato il Comune di Follonica nel recupero e nella riqualificazione di questo importante luogo di incontro e socialità. L’area dedicata allo show cooking e quella per l’asta del pesce rappresentano le novità di questa ristrutturazione, un modo per potenziare l’attrattività turistica di questo spazio. La riqualificazione è stata eseguita con un occhio attento alla sostenibilità e alla lotta allo spreco alimentare. Infatti nel MeQ non possono entrare bottiglie di plastica. La struttura sarà dotata a breve di una casetta dell’acqua a cui sarà possibile rifornirsi ed è già in funzione un eco compattatore, in cui inserire le bottiglie di plastica da smaltire. Al raggiungimento di una soglia di bottiglie inserite, verrà emesso un buono sconto per l’acquisto di prodotti all’interno del mercato. Infine l’invenduto o quel che rimane a fine giornata verrà consegnato alla mensa della Caritas per una sostenibilità sociale, oltre che ambientale».

Per il recupero del mercato il Comune di Follonica ha attinto dalle risorse del bando 2019 per investimenti rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani, oltre 30mila euro, a quelle comunali e del Flag, Gruppo di azione locale nel settore della pesca e dell’acquacoltura.