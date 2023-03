Anche la Cisl di Grosseto in piazza a Firenze contro la violenza

Firenze. Anche una nutrita delegazione di Cisl Grosseto ha partecipato alla manifestazione contro la violenza di Firenze.

Katiuscia Biliotti, segretaria generale della Cisl Grosseto, commenta: “Ci è necessario scendere in piazza oggi per dire no alla violenza e siamo soddisfatti della partecipazione, anche da Grosseto, a questa manifestazione. La preside Savino non ha fatto altro che rilanciare il ruolo pedagogico della scuola, con una semplice lezione di storia che tutti dovremmo conoscere, ma che troppo spesso dimentichiamo. L’indifferenza è il male silenzioso che avvolge il nostro vivere quotidiano e mina alle fondamenta la democrazia. Per questo siamo in piazza vogliamo difendere i valori della Costituzione nata dalla Resistenza e la difesa dei valori Costituzionali deve essere un dovere di tutta la comunità. La violenza, soprattutto quando viene usata per marcare la distanza tra ideologie diverse, è quanto di più sbagliato e aberrante esista e abbiamo il dovere, prima di tutto come cittadini, poi come organizzazioni sindacali, di ribadirlo con determinazione. Di fronte a fatti come questi servono prese di posizione nette e inequivocabili“.