Grosseto. L’Aeronautica Militare – 4° Stormo, nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni della Forza Armata che ricorreranno il 28 marzo, dà appuntamento al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto, dove sarà presente il weekend di sabato 4 e domenica 5 marzo con una serie di iniziative per raccontare dal vivo le attività che impegnano quotidianamente gli uomini e le donne in “azzurro” al servizio del Paese. I visitatori saranno accolti dal personale dell’Aeronautica Militare, compresi piloti e tecnici, all’interno del centro commerciale, dove saranno presenti pannelli e punti informativi, cimeli storici, stand espositivi e modellini di aerei per raccontare la difesa aerea, il velivolo Eurofighter e tanto altro.

Il programma

L’evento sarà infatti caratterizzato da un’importante attività divulgativa attraverso alcuni rappresentanti del 4° Stormo, che illustreranno le peculiarità del proprio lavoro (difesa aerea, meteorologia, cinofili, etc). Non mancheranno stand dedicati alla formazione e alle varie opportunità per entrare a far parte dell’Aeronautica Militare.

Come tutti gli eventi legati al centenario della Forza Armata anche questo rientra nel progetto benefico “Un dono dal cielo per Airc“, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, Istituto di oncologia molecolare di Airc.