Offese a Schlein, la Commissione pari opportunità: “Bisogna avere cura delle parole”

Grosseto. “Utilizzare un linguaggio rispettoso verso l’altro e mai riconducibile al fenomeno del body shaming è un dovere soprattutto delle istituzioni“.

A dichiararlo, in un comunicato, solo la consigliera provinciale Cecilia Buggiani, Laura Parlanti, consigliera di parità della Provincia di Grosseto, e Veronica Tancredi, presidente della Commissione provinciale pari opportunità, che intervengono sui post del sindaco Vivarelli Colonna in merito alla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein.

“Il body shaming è una forma di violenza, troppo spesso utilizzata per denigrare, svilire e mettere a tacere le donne. Si fa ricorso al body shaming quando non si hanno altri argomenti, ma questa modalità di aggressione non è meno invasiva, ferisce profondamente e lascia tracce indelebili – prosegue il comunicato -. Siamo impegnate da tempo nella lotta alla violenza di genere, in ogni sua forma e manifestazione, consapevoli del fatto che, in quanto adulte, siamo un modello per le nuove generazioni. Utilizzare un linguaggio violento, in particolare sui social, fa passare un messaggio sbagliato e fa sì che le nuove generazioni non percepiscano il disvalore di certi comportamenti. Non dobbiamo mai dimenticare che la lotta alla violenza passa anche dall’utilizzo di un linguaggio corretto e non ostile. Lo scherzo e la satira sono un’altra cosa”.