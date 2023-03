La Tirreno-Adriatico arriva in città: chiusura anticipata delle scuole, le modifiche al traffico e i divieti

Follonica. Per permettere il corretto svolgimento della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico, sono previste alcune variazioni alla viabilità di Follonica; inoltre, per martedì 7 marzo è previsto il termine delle lezioni alle 12.45 in tutti gli istituti scolastici ed educativi, compresi il nido d’Infanzia comunale, le scuole per l’infanzia, le primarie e secondarie di primo e secondo.

I divieti

Ecco tutti i divieti e le ordinanze che saranno attivi a Follonica in occasione della Tirreno-Adriatico.

Il divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta è previsto in via della Repubblica e via delle Collacchie, nel tratto compreso fra via Arezzo e via del Buttero, dalle 17 di lunedì 6 marzo alle 21 di martedì 7 marzo, con chiusura al transito dalle 6 alle 21 del 7 marzo.

Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta in via Lucca, dalle 17 di lunedì 6 marzo alle 21 di martedì 7 marzo, con chiusura al transito dalle 19 del 6 alle 21 del 7 marzo.

Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta in ambo i lati di via Palermo, nel tratto compreso fra via Pistoia e via del Cassarello, dalle 17 del 6 marzo alle 12 dell’8 marzo, con chiusura al transito dalle 19 del 6 marzo alle 12 dell’8 marzo.

Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta nell’area del Parco centrale riservata al posizionamento dei banchi di vendita e in via Eleonora Baldi (Colorbit), autorizzando al transito e alla sosta i mezzi al seguito della manifestazione, dalle 19 del 6 marzo alle 21 del 7 marzo.

Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta in ambo i lati di via Arezzo dalle 6 alle 21 del 7 marzo, autorizzando alla sosta le autovetture della direzione gara.

Il divieto di sosta con rimozione coatta, su ambo i lati della strada, è istituito nelle seguenti vie e piazze cittadine per consentire la preparazione ed il successivo passaggio della corsa dalle 6 alle 21 del 7 marzo:

via lago d’Iseo;

via Lago di Bracciano, nel tratto compreso tra via lago d’Iseo e via del Cassarello, compresa l’area di sosta situata di fronte al civico 1 con istituzione di doppio senso di circolazione;

viale Europa, nel tratto compreso fra via del Cassarello e la rotatoria del Parco Centrale;

via Leopardi.

Il divieto di transito con rimozione coatta è istituito dalle 6 alle 21 del 7 marzo all’interno dell’area di sosta sterrata denominata ex Ilva, posta di fronte a via Golino, per consentire l’allestimento del quartier generale della tappa all’interno della Leopolda.

Il divieto di transito con rimozione coatta è istituito per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, esclusi i mezzi della Rai (Mezzi produzione Rai – Studio Rai Sport – Auto del personale produzione Rai) e dell’organizzazione Rcs, dalle 17 alle 21 del 7 marzo in via del Cassarello, nel tratto compreso tra via della Repubblica e via Lago di Bracciano.

Il divieto di transito è istituito per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, esclusi i ciclisti partecipanti all’evento e dotati di numero di gara, i mezzi della Rai (Mezzi di produzione Rai – Studio Rai Sport – Auto del personale di produzione Rai) e dell’organizzazione Rcs dalle 13 alle 18 del 7 marzo nelle seguenti strade:

via delle Collacchie;

via Lago d’Iseo;

via lago di Bracciano, nel tratto compreso tra via lago d’Iseo e via del Cassarello;

via del Cassarello, nel tratto compreso tra via lago di Bracciano e via Europa;

via Europa, alla rotatoria del Parco Centrale;

via Leopardi.

Le cie che confluiscono sul circuito della corsa ciclistica si intendono chiuse al transito all’altezza dell’intersezione della via interessata dalla gara. Le stesse, laddove a senso unico, si trasformano in doppio senso di circolazione alternato a vista.

Sono inoltre state istituite le seguenti modifiche alla circolazione nelle strade sotto elencate per consentire il passaggio della gara ciclistica, dalle 13 alle 18:

chiusura al transito veicolare su via delle Collacchie proveniente da via del Buttero, via lago Maggiore, via lago di Como, via lago di Garda, laddove a senso unico, si trasformano in doppio senso di circolazione alternato a vista;

chiusura al transito veicolare di via Palermo all’ingresso su via del Cassarello;

chiusura al transito di via del Cassarello con deviazione flusso veicolare su via Lucania e via Etruria;

chiusura al transito veicolare degli ingressi di via Marche su viale Europa;

chiusura al transito veicolare della bretella di via Palermo su viale Europa;

chiusura al transito veicolare dell’ingresso del Pronto soccorso su viale Europa;

chiusura al transito veicolare di via della Pace su viale Europa con deviazione del flusso veicolare su via Romagna;

chiusura al transito veicolare sulla rotatoria del Parco centrale con deviazione del flusso veicolare su via Golino e via Sanzio;

chiusura al transito veicolare di via Leopardi;

chiusura al transito veicolare di via Ungaretti;

xhiusura al transito veicolare sulla rotatoria di via Leopardi Amendola con deviazione del flusso veicolare su via Spinelli e via Chirici presso la Coop;

chiusura al transito veicolare di via Massetana, nel tratto compreso fra via Caduti sul lavoro e S.P. 152 vecchia Aurelia, eccetto per i residenti e per accedere al distributore di carburante;

chiusura al transito veicolare di via del Commercio;

chiusura al transito veicolare di via del Turismo, nel tratto compreso fra via del Fonditore e la S.P. 152 vecchia Aurelia eccetto per i residenti e per accedere alle attività commerciali.

Il divieto di sosta con rimozione coatta è istituito dalle 17 del 7 marzo alle 11.30 dell’8 marzo su ambo i lati delle seguenti vie e piazze cittadine, riservando queste aree alla sosta dei mezzi della Rai (mezzi di produzione Rai – Studio Rai Sport – Auto del personale di produzione Rai) e dell’organizzazione Rcs (bus squadre – ammiraglie – sponsor – mezzi pesanti):

via Albereta;

piazza XXV Aprile, su tutta la piazza;

via Fratti (Ztl), nel tratto compreso fra via Marconi e via Zara;

via Zara;

via Marconi;

via Serri;

viale Carducci;

via Vespucci;

via Palermo, nel tratto compreso fra via Pistoia e via della Repubblica;

via del Cassarello, nel tratto compreso fra via Palermo ed il confine con il Comune di Scarlino.

Il divieto di transito è stato istituito per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, esclusi i ciclisti partecipanti all’evento e dotati di numero di gara, i mezzi della Rai (Mezzi di produzione Rai – Studio RAI Sport – Auto del personale di produzione Rai) e dell’organizzazione Rcs ,dalle 9 alle 12 dell’8 marzo nelle seguenti vie:

piazza XXV Aprile;

via Carducci;

via Vespucci;

via Palermo;

via del Cassarello.

Le vie che confluiscono sul circuito della corsa ciclistica si intendono chiuse al transito all’altezza dell’intersezione della via interessata dalla gara. Le stesse, laddove a senso unico, si trasformano in doppio senso di circolazione alternato a vista.

Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli di soccorso, della forza pubblica e tutti i veicoli al seguito della manifestazione.