Torna la neve sull’Amiata: riapre la stazione sciistica, pista illuminata in notturna

Amiata. Dopo alcuni giorni di chiusura forzata (da domenica 26 febbraio, a causa pioggia e scarsità di neve), finalmente la perturbazione di stanotte ha rimesso tutto in linea regalando 10-15 centimetri di nuova neve fresca alle partenze degli impianti (Macinaie – Contessa) sul Monte Amiata e 20-25 centimetri sulle piste. Nei prossimi giorni sono previste anche ulteriori precipitazioni nevose.

“Dopo la pioggia dei giorni scorsi, che ci aveva costretto a chiudere la stazione per mancanza di neve su diversi tracciati e piste – dichiara Luciano Porcelloni –, siamo lieti di comunicare che nelle giornate di domani e dopodomani, giovedì e venerdì 2 e 3 marzo, riapriranno la sciovia Jolly, la sciovia Asso di Fiori e la seggiovia Macinaie. Le piste aperte saranno Canalgrande, Canalgrande Macinaie, Direttissima e Campo scuola Jolly. Stiamo lavorando con mezzi battipista e personale per poter riaprire anche la pista Panoramica durante il prossimo fine settimana, salvo complicazioni meteo. Ricordiamo di tenersi comunque aggiornati quotidianamente sulle aperture attraverso il nostro sito https://amiataisa.it in quanto il clima e le condizioni del manto nevoso possono cambiare repentinamente in pochissime ore. Per tutte le aperture del comprensorio amiatino invitiamo a consultare il sito AmiataNeve.it”.

Pista illuminata

Inoltre la Società Isa, insieme a tutti gli operatori del Prato delle Macinaie, (maestri, noleggi, ristori, etc.) è lieta di comunicare che sabato 4 marzo, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, sarà aperto il circuito in notturna delle piste illuminate Jolly e la parte finale della Direttissima, serviti dalle Ssiovie Jolly ed Asso di Fiori. Si terranno inoltre al Bar Jolly e a Lo Chalet, rispettivamente, Aprés Ski e Vintage Party.

Il costo di ingresso al pubblico è di 15,00 euro a persona (10 euro per i soci Fisi e per coloro che verranno mascherati in tema vintage).