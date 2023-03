“Over to over”: il progetto di contrasto alle truffe agli anziani si presenta alle associazioni

Indice dei contenuti Il progetto

Difendersi dalle truffe è possibile. Soprattutto se si fa rete e se si attivano una serie di collaborazioni con i tanti attori attivi sul territorio. È questo l’obiettivo dell’incontro virtuale organizzato per martedì 7 marzo alle 15, nell’ambito del progetto “Over to over”, promosso dalla Prefettura e dal Comune di Grosseto e realizzato dal Coeso Società della Salute in collaborazione con la società Simurg Ricerche.

Nelle azioni di contrasto e prevenzione delle truffe, infatti, è molto importante l’informazione e la diffusione di una serie di suggerimenti e buone pratiche che possono essere utili per scoraggiare il tentativo di truffa. Con il progetto “Over to over”, quindi, si mira a sensibilizzare la popolazione ultrasessantacinquenne, vittima prescelta per alcune tipologie di reato, per dare loro strumenti utili di prevenzione e contrasto. E anche di supporto nel caso in cui si fosse stati truffati.

“Over to over”, giunto ormai alla sua seconda edizione, intende quindi diffondere una serie di informazioni utili, ma anche mappare il fenomeno delle truffe nel comune di Grosseto, per avere una fotografia realistica, in grado anche di aiutare nella programmazione di azioni di prevenzione.

L’incontro di martedì è rivolto quindi ad associazioni di categoria, sindacati, gruppi di interesse, volontari di associazioni che desiderano avere maggiori informazioni sul progetto e che intendono rendersi disponibili a sostenerlo in vari modi: contribuendo alla diffusione e alla compilazione del questionario di mappatura, distribuendo nelle proprie sedi il materiale informativo oppure ospitando incontri con gli esperti delle forze dell’ordine o degli enti coinvolti.

Chi fosse interessato a saperne di più può quindi scrivere all’indirizzo overtover@simurgricerche.it; riceverà il link per partecipare alla riunione online di martedì 7 marzo.

Per maggiori informazioni: www.coesoareagr.it, menu “Progetti” voce di menu “Progetti per anziani”.