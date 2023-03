Giornata mondiale sulla Sindrome di Down: al via gli eventi formativo organizzati da Aipd

Grosseto. Come ogni 21 marzo, anche quest’anno in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale sulla Sindrome di Down. Questa volta lo slogan scelto per la ricorrenza, “With us not for us”, intende sottolineare quanto sia importante adottare un approccio inclusivo e partecipato da parte delle persone con Sindrome di Down nelle scelte che le riguardano, in ogni età e in qualunque contesto si trovino.

Per promuovere questa consapevolezza, e per aiutare tutti coloro che sono a diretto contatto con persone con Sindrome di Down, Aipd Grosseto ha voluto realizzare un ciclo di incontri gratuiti, guidati da docenti, ricercatori e formatori e rivolti a tutta quanta la comunità, su tematiche essenziali per chi vive, lavora e opera a vario titolo per (e con) una qualsiasi forma di disabilità intellettiva.

“Abbiamo pensato e sviluppato questo progetto per fornire nozioni e strumenti concreti a chi si trova a rapportarsi con persone con disabilità intellettiva, per consentire loro di superare momenti critici o situazioni di impasse – ha spiegato la presidente Sara Restante. – Il nostro intento è consentire a figure di rilievo nella vita di queste persone, quali genitori, caregiver, operatori, terapisti ed educatori di assolvere al meglio al loro ruolo. Spesso, infatti, si trovano a dover affrontare situazioni difficili, ed in certi frangenti non basta la buona volontà per risolverli. Serve molto di più”.

L’iniziativa dunque, patrocinata dalla Consulta comunale per le disabilità del Comune di Grosseto e finanziata da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, è un’opportunità importante per personale docente, operatori sanitari, famiglie e terapisti.

Il programma

Il ciclo di incontro sarà così strutturato:

venerdì 10 marzo , dalle 17 alle 19, la docente Maria Enrica Bianchi, formatrice, terrà una prima sessione dal titolo “Una scuola inclusiva, una scuola qualità”;

, dalle 17 alle 19, la docente Maria Enrica Bianchi, formatrice, terrà una prima sessione dal titolo “Una scuola inclusiva, una scuola qualità”; nelle giornate di sabato 18 marzo (dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30) e di domenica 19 marzo (dalle 9 alle 12) si terrà un seminario in presenza con la relatrice Loretta Pavan, formatrice, applicatrice Ppas, autrice e applicatrice del percorso di apprendimento pre-strumentale. Il titolo del seminario sarà “Didattica inclusiva e strategie di intervento – Come costruire condizioni ottimali di apprendimento e di inclusione”;

(dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30) e di (dalle 9 alle 12) si terrà un seminario in presenza con la relatrice Loretta Pavan, formatrice, applicatrice Ppas, autrice e applicatrice del percorso di apprendimento pre-strumentale. Il titolo del seminario sarà “Didattica inclusiva e strategie di intervento – Come costruire condizioni ottimali di apprendimento e di inclusione”; giovedì 23 marzo (in orario ancora da definire) sarà la volta della dottoressa Francesca Pulina – PhD, Psicologa. Titolo della sessione: “Disabilità intellettive: dalla ricerca all’intervento”.

Alla conclusione delle tre sessioni formative verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per chi fosse interessato può contattare il numero 380.5865218 o scrivere a segreteriaaipdgr@gmail.com.